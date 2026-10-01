Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat, joi, că începe controale ţintite asupra firmelor care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement fără o justificare economică clară, în special în cazul celor situate la reşedinţele asociaţilor sau administratorilor.

Verificările Fiscului vor analiza utilizarea efectivă a acestor bunuri, mai precizează instituția.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va desfăşura, în perioada următoare, acţiuni de verificări punctuale asupra societăţilor care au achiziţionat bunuri de lux şi au dezvoltat amenajări de agrement. Verificările vizează situaţiile în care aceste achiziţii sau dezvoltări nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar costurile lor au fost suportate din bugetul societăţii comerciale”, se arată într-un comunicat de presă emis de ANAF.

Totodată, contribuabilii care identifică deduceri nejustificate ale TVA sau ale altor cheltuieli pot depune declaraţii rectificative înainte de startul controalelor.

„Conformarea voluntară permite corectarea erorilor cu costuri mai reduse decât în cazul obligaţiilor stabilite în urma unui control”, se arată în comunicat.

Autorităţile fiscale au precizat că obiectivul este să determine dacă aceste bunuri, înregistrate în patrimoniul companiilor, contribuie la generarea de venituri impozabile sau dacă sunt utilizate, în realitate, în scop personal de asociaţi, administratori sau persoane apropiate acestora.

De asemenea, inspectorii vor examina construcţiile sau amenajările de agrement, cu accent pe cele situate pe proprietăţile personale ale reprezentanţilor firmelor.

În cazurile în care bunurile respective nu deservesc activitatea economică, ANAF avertizează că acele cheltuieli aferente nu pot fi deduse, iar TVA-ul asociat nu va putea fi recuperat.

Aceste verificări se bazează pe analize de risc, realizate prin corelarea datelor din declaraţiile fiscale, fişierele standard de control fiscal (D406 - SAF-T) şi facturile transmise prin sistemul RO e-Factura.

„Verificările vor urmări dacă achiziţia este justificată de obiectul de activitate, corectitudinea exercitării dreptului de deducere a TVA şi a deducerii cheltuielilor la calculul impozitului pe profit (amortizare, întreţinere, combustibil, reparaţii), precum şi tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaţilor, administratorilor sau angajaţilor prin folosirea personală a acestor bunuri”, se mai precizează în comunicat.