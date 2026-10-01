Singurătatea și izolarea socială sunt asociate cu mai puțini ani de viață fără boli, iar impactul diferă semnificativ între femei și bărbați. Un studiu publicat în Nature Communications, realizat pe 277.489 de adulți din UK Biobank, arată că pierderea este deosebit de mare în cazul anilor fără depresie și anxietate. La 50 de ani, persoanele care se confruntau atât cu singurătatea, cât și cu izolarea socială aveau mai puțini ani de viață fără boli cronice majore, conform Euronews.

Singurătatea și izolarea socială nu înseamnă același lucru

Singurătatea și izolarea socială nu sunt același lucru, dar ambele sunt asociate cu o viață mai scurtă fără boli majore. Un nou studiu publicat în Nature Communications arată că persoanele care se confruntă cu aceste forme de deconectare socială pot avea cu până la aproximativ șase ani mai puțini ani de viață fără tulburări mintale precum depresia și anxietatea.

Cercetătorii au analizat datele a 277.489 de adulți cu vârste între 40 și 69 de ani, participanți la UK Biobank, care nu aveau la începutul perioadei de analiză șapte afecțiuni majore: diabet, boli cardiovasculare, boli pulmonare, demență, cancer, depresie și anxietate.

Cercetătorii fac o distincție clară între cele două concepte.

Izolarea socială descrie, în principal, nivelul obiectiv al legăturilor sociale ale unei persoane: cât de puține contacte sau interacțiuni are cu ceilalți.

Singurătatea, în schimb, este o experiență subiectivă. O persoană poate avea numeroase contacte sociale și totuși să se simtă singură dacă relațiile respective nu îi oferă sentimentul de apropiere sau conexiune de care are nevoie.

Autorul principal al studiului, Lu Qi, profesor la Tulane University, subliniază că efectul trebuie privit atât din perspectiva sănătății fizice, cât și a celei mintale.

„În ansamblu, studiul a constatat că izolarea socială și singurătatea pot avea un impact semnificativ asupra speranței de viață fără boli. Aceasta include atât bolile fizice, cât și cele mentale.”, a spus autorul studiului.

La vârsta de 50 de ani, persoanele care se confruntau atât cu singurătatea, cât și cu izolarea socială aveau mai puțini ani de viață fără aceste boli comparativ cu cele care nu se confruntau cu niciuna dintre cele două situații. Diferența era deosebit de mare în ceea ce privește sănătatea mintală.

Femeile pierd 3,7 ani, bărbații aproape 6 ani fără tulburări mintale

Rezultatele au scos la iveală o diferență importantă între femei și bărbați.

În cazul femeilor care se confruntau atât cu singurătatea, cât și cu izolarea socială, asocierea a fost de 2,4 ani mai puțin fără boli fizice și aproximativ 3,7 ani mai puțin fără tulburări mintale.

Pentru bărbați, cifrele au fost de aproximativ 1,7 ani mai puțin fără boli fizice și 5,8 ani mai puțin fără tulburări mintale.

Cu alte cuvinte, în datele analizate, impactul asociat cu sănătatea mintală a fost mult mai mare la bărbați.

„Acest lucru se reduce la diferențele de gen dintre bărbați și femei. Cercetarea noastră a arătat că bărbații sunt mai predispuși să fie afectați de singurătate. Știm, de asemenea, că femeile tind să trăiască mai mult decât bărbații. Există avantaje legate de gen în cazul anumitor boli.”, a explicat profesorul.

De ce există această diferență între bărbați și femei

Autorii consideră că diferențele pot avea legătură cu modul în care femeile și bărbații își construiesc relațiile și caută sprijin.

În general, cercetătorii sugerează că femeile pot pune mai mult accent pe sprijinul emoțional, în timp ce bărbații pot depinde într-o măsură mai mare de prezența fizică și interacțiunile sociale frecvente.

Datele studiului au arătat, de asemenea, că bărbații erau mai predispuși să se confrunte simultan cu singurătatea și izolarea socială și aveau, în medie, mai puține resurse sociale, materiale și economice și un scor mai redus privind stilul de viață sănătos.

Aceste explicații trebuie însă privite ca interpretări ale diferențelor observate, nu ca o dovadă că există un singur mecanism care explică situația.

Un stil de viață sănătos poate reduce o parte din efect

Studiul a analizat și dacă obiceiurile sănătoase pot modifica asocierea dintre izolarea socială și anii de viață fără boli.

Rezultatul este încurajator, dar are o limită importantă.

Un stil de viață mai sănătos, care include alimentație, activitate fizică, somn și lipsa fumatului, a fost asociat cu o atenuare a pierderii de ani fără boli legate de izolarea socială.

În cazul singurătății, însă, stilul de viață sănătos nu a redus în mod semnificativ riscul suplimentar observat.

Asta sugerează că izolarea socială și singurătatea nu ar trebui tratate ca fiind exact același fenomen.

„Rezultatele nu m-au surprins. Studii anterioare au arătat că izolarea socială și singurătatea sunt corelate cu mortalitatea, în special cu mortalitatea prematură, iar acest studiu oferă dovezi suplimentare în acest sens.”, a spus profesorul Lu Qi.