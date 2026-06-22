Bunuri CFR Marfă de aproape 3 miliarde de lei, pregătite pentru vânzare

ANAF are sub sechestru bunuri ale CFR Marfă evaluate la 2,99 miliarde de lei, potrivit datelor obținute de Profit.ro. Cea mai mare valoare o au vagoanele de marfă, iar cele 13.068 de vagoane sunt evaluate la 1,41 miliarde de lei. Urmează 614 locomotive, estimate la 675,2 milioane de lei.

Fiscul mai are în vedere 850 de imobile din țară, evaluate la 281,6 milioane de lei, 23 de imobile din București, evaluate la 19,9 milioane de lei, precum și 5.800 de bunuri mobile, printre care autoturisme și utilaje, estimate la 52 de milioane de lei.

Pe listă mai apar acțiuni și participații evaluate la 183,47 milioane de lei și 3.060 de imobile neîntabulate, estimate la 367,4 milioane de lei.

13.068 de vagoane și 614 locomotive trebuie identificate și fotografiate

Operațiunea nu înseamnă doar publicarea unor anunțuri online. Bunurile trebuie mai întâi localizate, verificate, identificate și fotografiate. Este o muncă uriașă, pentru că o parte dintre vagoane și locomotive se află în diferite puncte din țară. ANAF a mobilizat structurile fiscale din teritoriu pentru a pregăti listarea bunurilor pe platforma online de licitații.

Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a declarat pentru Profit.ro că unitățile fiscale din toată țara au primit solicitarea să identifice bunurile care pot fi urcate în platformă, cu fotografii și preț de evaluare.

De ce se grăbește ANAF să vândă

Graba Fiscului are legătură directă cu situația CFR Marfă. Compania de stat și-a cerut falimentul, iar ANAF încearcă să recupereze cât mai mult înainte ca procedura să avanseze. Datoriile CFR Marfă către stat sunt estimate la aproximativ 1,33 miliarde de lei, potrivit Profit.ro, iar activitatea considerată viabilă este transferată către Carpatica Feroviar, o nouă companie de stat.

„Depunem eforturi să vindem și să recuperăm cât mai mult”, a spus Mironel Panțuroiu pentru sursa citată.

Oficialul ANAF spune că vânzarea prin platforma online este considerată cea mai bună variantă pentru ca statul să recupereze o parte cât mai mare din banii datorați de companie. Astfel, ANAF ia în calcul și modificarea unor termene din procedura de licitație, pentru ca vânzarea să nu dureze prea mult.

În prezent, bunurile trebuie să stea în etapa de publicitate timp de 30 de zile înainte de licitația propriu-zisă. Licitația durează apoi zece zile. Fiscul analizează însă reducerea termenului de publicitate, mai ales la rundele următoare de licitații, atunci când prețurile pot scădea și interesul cumpărătorilor poate crește. Un alt motiv important este starea unor bunuri. Multe vagoane și locomotive sunt vechi, degradate sau nefolosite de ani de zile, iar timpul poate scădea și mai mult valoarea lor.

CFR Marfă, compania strategică pe care statul nu a mai putut să o salveze

CFR Marfă a avut un rol strategic pentru stat, inclusiv pentru transporturi militare, mărfuri periculoase, materii prime pentru industrie și produse necesare unor mari companii de stat. România a susținut în fața Comisiei Europene că CFR Marfă are obligații legate de transporturi militare, inclusiv pentru NATO, și de transportul unor produse strategice pentru economie. Dar, deși avea un rol important, compania a acumulat datorii uriașe, iar soluțiile încercate de stat de-a lungul timpului nu au reușit să o salveze.

CFR Marfă a ajuns în această situație și din cauza ajutoarelor de stat acordate de România în trecut. Comisia Europeană a stabilit că ajutoarele de stat de cel puțin 2,619 miliarde de lei acordate companiei au fost incompatibile cu piața internă și trebuie recuperate.

Pentru statul român, asta a însemnat o presiune uriașă, pentru că banii trebuie recuperați, iar compania nu mai poate fi ținută artificial în viață prin noi intervenții care să încalce regulile europene.

Una dintre cele mai mari vânzări ale unei companii de stat

Dimensiunea listei face ca operațiunea CFR Marfă să fie una dintre cele mai mari acțiuni de valorificare a bunurilor sechestrate ale unei companii de stat din ultimii ani. Aproape 3 miliarde de lei în bunuri, peste 13.000 de vagoane, sute de locomotive și mii de proprietăți sau bunuri mobile arată dimensiunea prăbușirii unei companii care, timp de ani de zile, a fost considerată strategică pentru România.

Pentru stat, vânzarea este o încercare de a recupera bani. Pentru CFR Marfă, este finalul unei istorii lungi de datorii, privatizări ratate, ajutoare de stat și promisiuni de redresare care nu au mai salvat niciodată compania.

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