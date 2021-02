Scandal la Școala Centrală din București: profesor acuzat că a apărut în lenjerie intimă la orele online. Mama unui elev: „A fost un șoc când am văzut”

Profesorul a fost filmat în timpul unei lecții online, iar părinții acuză că acesta mută camera de filmat tocmai pentru a arăta că este doar în lenjerie intimă.

Pentru mine a fost un șoc când am văzut filmulețul. Am crezut că nu e real, e imposibil ca un cadru didactic să facă așa ceva. Mama unul elev de clasa a XI-a

În plus, părinții susțin că profesorul obișnuiește să jignească elevii, dar și să facă mai multe remarci nepotrivite.

„Jignește elevii, le vorbește urât, are momente când vorbește urât de cum arată unii copii. De exemplu, unei fete, care a și plecat din cauza lui, pentru că purta o bluză cu umerii în jos i-a zis: Să nu mai vii așa îmbrăcată că nu mă pot abține”, a mai spus părintele.

Dascălul este în concediu fără plată

„Știu că părinții au depus o sesizare la inspectorat și la școală. Noi am citit și analizat sesizarea și am dispus măsurile legale în vigoare, conform legii educației. E dreptul lui să fie în concediu fără plată, ne-a cerut din motive personale și, conform Codului Muncii, are dreptul să îi aprobăm această cerere”, a declarat directoarea Școlii Centrale din Capitală, Mariana Vișan.

Colegiul Național Școala Centrală București. Foto: cnscb.ro

Sorin Câmpeanu: „Efecte secundare ale perioadei de criză pandemică”

„Sunt, din păcate, și astfel de exemple. Îndrăznesc să cred că sunt efecte secundare ale perioadei de criză pandemică. Profesorul nu e la prima abatere, nu e singura abatere reclamată, e vorba și că a transmis unor părinți rezultatele școlare ale altor elevi. Aceste lucruri sunt în analiză la nivelul inspectoratului și al corpului de control. Am cerut să meargă corpul de control la Școala centrală, pentru a verifica situația. E un exemplu regretabil și trebuie să beneficieze de măsuri în consecință”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

foto: cnscb.ro

