Agenția Națională Anticorupție din Ucraina (NABU) investighează Fire Point, o companie ucraineană producătoare de drone și rachete de atac la distanță lungă, conform unor surse citate de presa ucraineană. Investigația vizează posibile nereguli legate de prețuri și livrări către guvern, precum și legăturile companiei cu un asociat al președintelui Volodimir Zelenski.

Fire Point a devenit recent cunoscută în afara cercurilor de apărare ucrainene, promovându-și dronele FP-1 și racheta de croazieră „Flamingo” în mass-media occidentală. Președintele Zelenski a numit recent Flamingo drept „cea mai de succes” rachetă din arsenalul Ucrainei împotriva invaziei rusești.

Detalii despre investigația din Ucraina

NABU investighează suspiciuni că Fire Point ar fi crescut fie valoarea componentelor, fie numărul de drone livrate armatei. Investigația urmărește și o posibilă legătură a companiei cu Timur Mindich, un om de afaceri care deține împreună cu Zelenski studioul de televiziune Kvartal 95.

Când a fost contactată, o purtătoare de cuvânt a NABU a refuzat să comenteze, invocând secretul investigațiilor.

Fire Point a confirmat existența investigației, dar a minimalizat importanța acesteia. Irina Terekh, director tehnic al Fire Point, a declarat pentru The Kyiv Independent: „Nu are sens să cauți secrete acolo unde ele nu există”.

Creșterea rapidă a companiei producătoare de drone

Conform documentelor consultate de presa ucraineană, Fire Point a vândut guvernului drone FP-1 în valoare de aproximativ 320 milioane de dolari în 2024, reprezentând aproape o treime din bugetul total al Ministerului Apărării pentru drone.

Irina Terekh a declarat că firma a vândut aproximativ 2.000 de drone de rază lungă în 2024, la un preț de circa 55.000 de dolari per unitate.

Veniturile companiei au crescut de la 4 milioane de dolari în 2023 la peste 100 milioane de dolari în 2024. Numărul angajaților a crescut de la 18 în 2023 la 2.200 în prezent, conform declarațiilor lui Terekh.

O sursă cu cunoștință despre contractele Fire Point afirmă că compania urmează să primească peste 1 miliard de dolari din contracte guvernamentale în 2025.

Producția și eficiența dronelor Fire Point

Într-un interviu recent pentru Associated Press, s-a raportat că Fire Point produce 100 de drone FP-1 pe zi. Terekh a precizat pentru presa ucraineană că aceasta este capacitatea maximă, dar că în realitate se așteaptă să producă aproximativ 9.000 de unități în acest an.

Eficiența armelor Fire Point este dificil de verificat independent. Terekh estimează că 55-60% din dronele lor își ating țintele rusești. Sursele din industrie susțin că în 2024, când compania primea deja finanțare substanțială de la guvern, dronele FP-1 erau abia funcționale.

Cine sunt oamenii din spatele companiei

Conducerea oficială a Fire Point este formată din Yehor Skaliha, proprietarul legal, și Irina Terekh. Ambii au experiență limitată în industria de apărare.

Skaliha are un trecut în industria filmului, în timp ce Terekh a condus anterior o firmă de instalații din beton artistic.

În decembrie 2023, Terekh a fost selectată într-un consiliu de afaceri care s-a întâlnit la Biroul Președintelui. La sfârșitul lunii aprilie, atât Terekh, cât și Skaliha au fost numiți într-un nou consiliu guvernamental format din 82 de oameni de afaceri. Terekh a negat orice legături politice puternice.

„Nimeni nu poate alege între Yermak și Mindich cu cine suntem asociați. Înțeleg de ce oamenii sunt atât de sceptici – și eu aș fi sceptică”, a declarat ea. Referitor la acuzațiile de corupție, Terekh a afirmat: „Cel mai rău lucru uman posibil care se poate întâmpla în timpul unui război este să furi din război”.

Controverse privind corupția în Ucraina

Această investigație marchează una dintre cele mai semnificative anchete cunoscute în industria ucraineană de drone și rachete, aflată în plină expansiune. Ea vine la scurt timp după o acțiune guvernamentală împotriva NABU luna trecută, văzută pe scară largă ca un răspuns la scrutinul agenției asupra asociaților lui Zelenski.

Pe măsură ce Ucraina continuă să-și dezvolte capacitățile militare indigene, va fi crucial să se asigure că fondurile publice sunt cheltuite eficient și că companiile care primesc contracte guvernamentale sunt capabile să livreze produse de înaltă calitate. Acest lucru va fi esențial nu numai pentru efortul de război imediat, ci și pentru viitorul pe termen lung al industriei de apărare ucrainene.

