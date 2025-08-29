Ancheta pentru corupție în Ucraina

Agenția Națională Anticorupție din Ucraina (NABU) investighează Fire Point, o companie ucraineană producătoare de drone și rachete de atac la distanță lungă, conform unor surse citate de presa ucraineană. Investigația vizează posibile nereguli legate de prețuri și livrări către guvern, precum și legăturile companiei cu un asociat al președintelui Volodimir Zelenski.

Fire Point a devenit recent cunoscută în afara cercurilor de apărare ucrainene, promovându-și dronele FP-1 și racheta de croazieră „Flamingo” în mass-media occidentală. Președintele Zelenski a numit recent Flamingo drept „cea mai de succes” rachetă din arsenalul Ucrainei împotriva invaziei rusești.

Detalii despre investigația din Ucraina

NABU investighează suspiciuni că Fire Point ar fi crescut fie valoarea componentelor, fie numărul de drone livrate armatei. Investigația urmărește și o posibilă legătură a companiei cu Timur Mindich, un om de afaceri care deține împreună cu Zelenski studioul de televiziune Kvartal 95.

Când a fost contactată, o purtătoare de cuvânt a NABU a refuzat să comenteze, invocând secretul investigațiilor.

Fire Point a confirmat existența investigației, dar a minimalizat importanța acesteia. Irina Terekh, director tehnic al Fire Point, a declarat pentru The Kyiv Independent: „Nu are sens să cauți secrete acolo unde ele nu există”.

Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret
Recomandări
Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Creșterea rapidă a companiei producătoare de drone

Conform documentelor consultate de presa ucraineană, Fire Point a vândut guvernului drone FP-1 în valoare de aproximativ 320 milioane de dolari în 2024, reprezentând aproape o treime din bugetul total al Ministerului Apărării pentru drone.

Irina Terekh a declarat că firma a vândut aproximativ 2.000 de drone de rază lungă în 2024, la un preț de circa 55.000 de dolari per unitate.

Veniturile companiei au crescut de la 4 milioane de dolari în 2023 la peste 100 milioane de dolari în 2024. Numărul angajaților a crescut de la 18 în 2023 la 2.200 în prezent, conform declarațiilor lui Terekh.

O sursă cu cunoștință despre contractele Fire Point afirmă că compania urmează să primească peste 1 miliard de dolari din contracte guvernamentale în 2025.

Producția și eficiența dronelor Fire Point

Într-un interviu recent pentru Associated Press, s-a raportat că Fire Point produce 100 de drone FP-1 pe zi. Terekh a precizat pentru presa ucraineană că aceasta este capacitatea maximă, dar că în realitate se așteaptă să producă aproximativ 9.000 de unități în acest an.

Eficiența armelor Fire Point este dificil de verificat independent. Terekh estimează că 55-60% din dronele lor își ating țintele rusești. Sursele din industrie susțin că în 2024, când compania primea deja finanțare substanțială de la guvern, dronele FP-1 erau abia funcționale.

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Cine sunt oamenii din spatele companiei

Conducerea oficială a Fire Point este formată din Yehor Skaliha, proprietarul legal, și Irina Terekh. Ambii au experiență limitată în industria de apărare.

Skaliha are un trecut în industria filmului, în timp ce Terekh a condus anterior o firmă de instalații din beton artistic.

În decembrie 2023, Terekh a fost selectată într-un consiliu de afaceri care s-a întâlnit la Biroul Președintelui. La sfârșitul lunii aprilie, atât Terekh, cât și Skaliha au fost numiți într-un nou consiliu guvernamental format din 82 de oameni de afaceri. Terekh a negat orice legături politice puternice.

„Nimeni nu poate alege între Yermak și Mindich cu cine suntem asociați. Înțeleg de ce oamenii sunt atât de sceptici – și eu aș fi sceptică”, a declarat ea. Referitor la acuzațiile de corupție, Terekh a afirmat: „Cel mai rău lucru uman posibil care se poate întâmpla în timpul unui război este să furi din război”.

Controverse privind corupția în Ucraina

Această investigație marchează una dintre cele mai semnificative anchete cunoscute în industria ucraineană de drone și rachete, aflată în plină expansiune. Ea vine la scurt timp după o acțiune guvernamentală împotriva NABU luna trecută, văzută pe scară largă ca un răspuns la scrutinul agenției asupra asociaților lui Zelenski.

Cât timp pierdem cu CFR comparativ cu ungurii sau polonezii. Cele mai importante orașe turistice din România, legate cu trenul în peste cinci zile
Recomandări
Cât timp pierdem cu CFR comparativ cu ungurii sau polonezii. Cele mai importante orașe turistice din România, legate cu trenul în peste cinci zile

Pe măsură ce Ucraina continuă să-și dezvolte capacitățile militare indigene, va fi crucial să se asigure că fondurile publice sunt cheltuite eficient și că companiile care primesc contracte guvernamentale sunt capabile să livreze produse de înaltă calitate. Acest lucru va fi esențial nu numai pentru efortul de război imediat, ci și pentru viitorul pe termen lung al industriei de apărare ucrainene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Se întâmpla acum trei ani și nimeni nu se aștepta la așa deznodământ! Imaginile care au intrat în atenția tuturor, abia acum, după divorț. Detaliul care dă absolut totul peste cap
Viva.ro
Se întâmpla acum trei ani și nimeni nu se aștepta la așa deznodământ! Imaginile care au intrat în atenția tuturor, abia acum, după divorț. Detaliul care dă absolut totul peste cap
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Elle.ro
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
gsp
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
GSP.RO
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
GSP.RO
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Avantaje.ro
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată
Tvmania.ro
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată

Alte știri

Laptele, un produs de lux, avertizează fermierii: „Vă dați seama ce va fi la iarnă? Probabil 20 de lei/litru”
Știri România 15:03
Laptele, un produs de lux, avertizează fermierii: „Vă dați seama ce va fi la iarnă? Probabil 20 de lei/litru”
„Aruncăm ce avem în sertar”. Manichiuristele sunt obligate să renunțe la ojele care conțin TPO de la 1 septembrie
Știri România 14:26
„Aruncăm ce avem în sertar”. Manichiuristele sunt obligate să renunțe la ojele care conțin TPO de la 1 septembrie
Parteneri
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
Fanatik.ro
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul

Monden

Imagini cu localul în care Oana Radu face petrecerea de logodnă. Artista își dorește să fie mamă
Stiri Mondene 15:00
Imagini cu localul în care Oana Radu face petrecerea de logodnă. Artista își dorește să fie mamă
Otilia Bilionera se căsătorește în weekend în Turcia. Detalii exclusive de la nuntă: „Am o rochie exact ca a sultanelor”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:29
Otilia Bilionera se căsătorește în weekend în Turcia. Detalii exclusive de la nuntă: „Am o rochie exact ca a sultanelor”
Parteneri
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Elle.ro
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
TVMania.ro
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
ObservatorNews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
GSP.ro
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
Parteneri
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
Mediafax.ro
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Când ar putea începe școala, de fapt. Profesorii amenință cu boicotarea primei zile de școală 
KanalD.ro
Când ar putea începe școala, de fapt. Profesorii amenință cu boicotarea primei zile de școală 

Politic

Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic”
Politică 28 aug.
Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic”
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 28 aug.
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Fanatik.ro
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile