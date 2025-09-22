Bereandă a subliniat că România este un hub strategic pentru trustul de presă, iar participarea la evenimentele de business din țară reflectă angajamentul companiei de a se alinia la obiectivele de dezvoltare ale României. Liderul Ringier a menționat că grupul va aduce în țară know-how și strategii de succes din alte țări unde Ringier activează, precum Polonia, Elveția și Ungaria.

Principalele direcții de dezvoltare anunțate de Ringier România sunt:

Video: Crearea de conținut video adaptat pentru mediul online.

Evenimente: Organizarea de proiecte și evenimente dedicate, menite să aducă laolaltă comunități relevante.

Proiecte digitale: Dezvoltarea de noi produse și platforme, bazate pe expertiza globală a grupului.

Andrei Bereandă a ținut să sublinieze că, deși accentul se va pune pe digital, Ringier nu va renunța la valorile sale tradiționale și la publicațiile print. El a lăudat echipa pe care o conduce, subliniind că un lider autentic este cel care stă în spatele echipei și o motivează.

Cu planuri clare de extindere și o viziune bazată pe inovație, Ringier România se poziționează ca un jucător important pe piața media digitală din țară.

Impact Bucharest 2025 a arătat că capitala României a devenit un centru cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

Parteneriat Media: Impact Bucharest

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE