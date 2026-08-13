Tristan Tate ar fi deținut un pașaport emis pe numele „Vladimir Scorpius”

Conform documentelor judiciare, Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, ar fi deținut un pașaport mexican care include fotografia și data sa de naștere, dar este emis pe numele „Vladimir Scorpius”. Acesta este numele unui personaj negativ din romanul „Scorpius” al autorului John Gardner, parte din seria James Bond. În plus, Tristan a înregistrat în Marea Britanie o companie numită „Scorpius Ltd.” și a declarat într-un videoclip online: „Eu sunt Vladimir Scorpius”, scrie The Sun.

Pe de altă parte, fratele său, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, ar fi făcut declarații publice pe rețelele de socializare în care susține că deține „8 vieți… 8 permise și pașapoarte”.

Procurorii susțin, de asemenea, că Andrew deținea o serie de documente de călătorie din Marea Britanie, SUA, Estonia, Nigeria, Polonia și statul insular Vanuatu din Pacific.

Ambasada britanică a subliniat în instanță că frații Tate reprezintă un risc crescut de fugă, fiind invocate zeci de postări ale lui Andrew care „demonstrează că are acces la mai multe pașapoarte și că este dispus să folosească identități false pentru a evita autoritățile”, relatează The Sun.

„Există motive întemeiate să credem că Andrew Tate și Tristan Tate ar încerca să identifice și să influențeze martorii în cazul eliberării lor”, susțin procurorii britanici.

Într-un videoclip, Andrew ar fi susținut că, dacă ar fi oprit de poliție, pur și simplu ar „scoate un permis dintr-o țară oarecare” pentru a-și ascunde identitatea reală.

Frații Tate au fost arestați pe data de 18 iulie 2026

Amintim că Frații Andrew Tate și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, 18 iulie, la Miami, de autoritățile federale din SUA. Cei doi au fost arestaţi în urma unei cereri de extrădare venite din partea Marii Britanii pentru acuzații de viol și trafic de persoane, fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010-august 2017.

Serviciul Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service) a confirmat că frații Tate au fost luați în custodie, iar un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție al SUA a precizat că arestările au avut loc „în cadrul procedurilor de extrădare”. Marea Britanie a confirmat că a cerut extrădarea fraților, care au dublă cetățenie, britanică și americană.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă, a transmis Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) din UK.

În privința lui Tristan Tate (38 de ani), printre acuzaţiile suplimentare aduse, se numără o acuzaţie de agresiune sexuală, două acuzaţii de viol şi trei acuzaţii de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, şeful diviziei de infracţiuni speciale a CPS.







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