O femeie în vârstă de 66 de ani, care se plimba pe malurile Dunării în apropiere de localitatea Kirchroth, din districtul Straubing-Bogen, Germania, a descoperit o reptilă uriașă care se bronza la soare. Martora a realizat din prima clipă că nu are în față un șarpe obișnuit al zonei, ci o creatură exotică de dimensiuni impresionante, ce depășea doi metri lungime, relatează Euronews.

Speriată de dimensiunile neobișnuite ale reptilei, femeia a anunțat imediat autoritățile, explicând polițiștilor că specimenul depășește cu mult lungimea reptilelor indigene.

Șarpe anaconda crescut în captivitate

În regiune, localnicii sunt obișnuiți cu specii neveninoase precum șarpele de iarbă sau șarpele lui Esculap, însă aceștia ating rareori o lungime de 1,50 metri.

La fața locului au intervenit de urgență echipe de polițiști și pompieri, însoțite de un herpetolog. Expertul în reptile a identificat rapid animalul ca fiind o anaconda, un șarpe constrictor originar din bazinul Amazonului, din America de Sud.

Din cauza comportamentului docil, reptila s-a lăsat capturată fără să opună rezistență, iar specialiștii bănuiesc că aceasta a fost crescută mult timp în captivitate ca animal de companie și ulterior abandonată de proprietar.

Legislația din Bavaria este extrem de strictă în privința acestor reptile. Deținerea unei anaconde este permisă numai în condiții speciale și cu autorizații riguroase, deoarece șerpii constrictori de mari dimensiuni sunt clasificați drept animale periculoase din specii sălbatice.

Anaconda, printre cei mai mari șerpi din lume

Anacondele sunt printre cei mai mari șerpi din lume, putând ajunge în mediul lor natural la lungimi de până la nouă metri și la o greutate de aproximativ 200 de kilograme.

În timp ce exemplarele mai mici și masculii se hrănesc în principal cu păsări, femelele adulte vânează mamifere mari precum capibara, căprioare tinere sau chiar caimani.