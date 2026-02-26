20 de videoclipuri filmate în timpul programului

Un angajat al unei firme de logistică din San Lazzaro di Savena, care lucra în regim de subcontractare pentru compania Montenegro, a fost concediat după ce a publicat pe TikTok 20 de videoclipuri realizate în timpul programului de lucru.

Potrivit relatărilor din presa italiană, bărbatul era angajat cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, lucrând în depozitele companiei pentru manipularea mărfurilor.

În clipuri, acesta critica dur societatea, folosea un limbaj considerat ofensator și filma utilaje, paleți, produse și logo-urile firmei sale și ale companiei Montenegro, în timp ce conducea un motostivuitor printre rafturile depozitului.

Procedură disciplinară și concediere

După ce conducerea firmei a descoperit videoclipurile, a fost declanșată o procedură disciplinară. Potrivit jurnaliștilor fanpage.it, abia în acel moment muncitorul a șters conținutul de pe rețelele sociale, însă clipurile fuseseră deja vizualizate de sute de utilizatori.

Potrivit angajatorului, imaginile publicate au încălcat normele de confidențialitate, au pus în pericol siguranța la locul de muncă și au afectat relația contractuală dintre firma subcontractoare și Montenegro, una dintre marile companii din domeniu.

Instanța: dreptul la critică are limite

În fața instanței, muncitorul a susținut că videoclipurile au fost simple glume sau parodii menite să amuze colegii. Tribunalul civil din Bologna nu a acceptat însă această interpretare. Judecătorul Alessandro DAncona a confirmat legalitatea concedierii, precizând că „dreptul la critică nu poate depăși limitele jignirilor, ale expresiilor vulgare și ale aluziilor”.

În motivarea sentinței se arată că videoclipurile „prezintă realitatea locului de muncă prin comentarii și citate cu asocieri sugestive și ambigue, exprimate într-un limbaj vulgar, care lasă să transpară acuzații grave privind condiții de exploatare și salarii neadecvate”.

Instanța a constatat însă că aceste afirmații erau nefondate.

Salariu de 2.300 de euro pe lună

Judecătorii au verificat că muncitorul avea un salariu de aproximativ 2.300 de euro lunar, sumă considerată adecvată pentru poziția ocupată. În plus, utilizarea rețelelor sociale în timpul programului și difuzarea de imagini identificabile ale companiei și ale societății beneficiare au afectat în mod concret siguranța și buna desfășurare a activității.

Instanța a confirmat concedierea și a dispus ca muncitorul să suporte cheltuielile de judecată.

Recent, o tânără de 21 de ani din SUA, analist financiar, a dat în judecată banca de investiții la care fusese angajată, solicitând despăgubiri de milioane de dolari pentru discriminare: ar fi fost concediată la trei săptămâni după ce a cerut un interval de nouă ore pentru somn.

Iar în Olanda, un tânăr în vârstă de 21 de ani, specialist IT, a fost concediat la doar două zile după ce a început să lucreze la o companie de suport tehnic la distanță. Motivul: refuzul de a da mâna cu șefa echipei în timpul primei întâlniri, gest justificat prin convingerile sale religioase profunde.

