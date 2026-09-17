Un angajat al unui atelier auto din Germania a fost concediat pe loc după ce și-a luat concediu medical din cauză unei bronșite, dar în aceeași seară a fost surprins de propriul patron punând muzică și cântând ca DJ într-un club de noapte, relatează 20 minuten.ch.

Confruntarea din clubul de noapte și fotografia incriminatoare

Bărbatul, care lucra la recepția service-ului auto, a sunat în cursul dimineții pentru a anunța că este bolnav și că nu poate veni la muncă, invocând o afecțiune respiratorie.

Doar câteva ore mai târziu, acesta presta ca DJ într-un local din Hanovra. Destinul a făcut ca exact în acel club să își petreacă seara chiar șeful său.

Fără să stea prea mult pe gânduri, angajatorul l-a fotografiat la pupitrul de DJ și l-a concediat imediat.

Angajatul a decis să conteste măsura în instanță, susținând că este vorba despre o desfacere abuzivă a contractului de muncă și că nu a săvârșit nicio abatere.

La prima audiere de la Tribunalul Muncii din Hanovra, părțile nu au ajuns la nicio înțelegere, după ce patronul și-a retras oferta de a transforma concedierea disciplinară într-una standard, deranjat de pretențiile financiare ale bărbatului pentru perioada de preaviz.

Gafa din ChatGPT: „Sunt sănătos, nu vreau stres”

Situația fostului angajat a devenit cu atât mai complicată cu cât pe computerul de la locul de muncă au fost descoperite date compromise.

Bărbatul uitase să se deconecteze din contul personal de ChatGPT, iar istoricul conversațiilor cu robotul de inteligență artificială a pus la dispoziția avocatilor angajatorului dovezi scrise ale intențiilor sale.

Înainte de a se declara bolnav, bărbatul îi scria inteligenței artificiale mesaje explicite în care recunoștea că este complet sănătos, dar că își dorește să evite presiunea psihologică și stresul de la serviciu.

Mai mult, după ce a fost fotografiat de șef în club, recepționerul a cerut din nou sfatul botului ChatGPT pentru a afla cum se poate justifica legal în fața patronului.

Reprezentanții angajatorului au punctat în instanță că este inacceptabil ca un angajat să invoce o bronșită pentru a lipsi de la serviciu, dar să fie apt de muncă într-un mediu cu fum și zgomot cum este un club de noapte.