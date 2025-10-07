Reproşurile lor la adresa celui mai important politician european din ultimele două decenii scot din nou la iveală eşecul abordării lui Merkel faţă de Rusia lui Putin şi pun şi mai mult sub semnul întrebării moştenirea fostului cancelar german pe măsură ce politicile sale în domeniul imigraţiei şi energiei continuă să fie dispreţuite şi criticate de succesorii săi.

Poziția lui Merkel

Într-un interviu acordat vineri canalului de opoziţie ungar Partizán, Angela Merkel a vorbit despre perioada premergătoare lansării invaziei ruse la scară largă în Ucraina şi a criticat voalat refuzul ţărilor est-europene de a permite discuţii directe între ea, liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

„În iunie 2021, am simţit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la așa-zisul acord de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei în urma conflictului militar din 2014-2015. „De aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin”, a adăugat fostul cancelar german.

La o reuniune a Consiliului European din acea lună, Merkel şi Macron au propus negocieri directe cu alţi lideri de stat ca răspuns la concentrarea trupelor ruse în apropierea frontierelor Ucrainei. Totuși, o coaliţie de ţări est-europene, inclusiv Polonia, s-a opus acestei idei. „Nu a fost susţinută de unii. Au fost în principal statele baltice, dar şi Polonia s-a opus”, a declarat Merkel.

Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Recomandări
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală

Potrivit fostului cancelar german, aceste ţări se „temuseră” că statele membre UE nu vor avea „o politică comună faţă de Rusia”. „În orice caz, acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi am părăsit funcţia (la 8 decembrie 2021 – n.r.), iar apoi a început agresiunea lui Putin (la 24 februarie 2022 – n.r.)”, a subliniat ea.

Reacții critice din țările baltice

Fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a declarat luni că, la momentul respectiv, multe ţări nu înțelegeau Rusia, „inclusiv Germania şi fostul cancelar însuşi”. „I-am spus în mod constant că nu poţi trata cu Putin cu bună-credinţă, dar ea credea că statele baltice greşeau. Ştiam foarte bine opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândeşte astfel”, a afirmat Kariņš.

„Putin acţionează aşa cum acţionează, iar singurele opţiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fostul cancelar german ar spune astăzi aşa ceva, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtăşeşte opiniile lui Merkel”, a adăugat el.

Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru războiul din Ucraina. „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbuşirea Uniunii Sovietice şi ambiţiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a precizat Tsahkna.

Polonezii îi reproșează fostului cancelar „afacerile” cu Putin

Comentariile lui Merkel au fost criticate aspru mai ales de politicienii de dreapta din Polonia. Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreşedinte al partidului ultraconservator de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), a reacționat pe X: „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”.

Europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a acuzat-o pe Merkel de faptul că Putin a început războiul: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă la un nou acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înţeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fosta ambasadoare a Poloniei în Rusia şi ministru al politicii regionale din partea formațiunii politice centriste Polonia 2050, a observat că Merkel nu face decât să alimenteze propaganda rusă. „A sugera că vina pentru război aparţine cuiva care nu s-a aşezat la masa negocierilor cu Rusia la timp şi nu s-a înclinat suficient în faţa Moscovei este absurd. Ar fi fost şi mai rău”, a semnalat ministrul polonez.

„Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico
Recomandări
„Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico

Un fost ambasador spune că Angela Merkel a fost „un mare dezastru pentru Europa”

Marek Magierowski, fostul ambasador al Poloniei în Statele Unite, a criticat presa pentru că a denaturat cuvintele lui Merkel. „Fostul cancelar spune doar că ţările baltice şi Polonia nu au fost de acord cu un nou format al UE pentru discuţiile cu Rusia”, a transmis el pe X.

„De la această declaraţie la formularea că «Polonia este parţial responsabilă pentru războiul lui Putin» este un drum destul de lung”, a notat diplomatul polonez.

Cu toate acestea, Marek Magierowski nu a menajat-o pe Angela Merkel, numind mandatele sale, întinse între 22 noiembrie 2005 – și 8 decembrie 2021, „un mare dezastru pentru Germania şi Europa”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Temperaturi de 20 de grade Celsius, după frig și ploi. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, 6 - 19 octombrie 2025
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu, devastată de când a aflat vestea. Zguduitor ce scrie în raportul final la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nu a mai putut...”. Acest detaliu e zdrobitor și schimbă mult din ce se știa
Viva.ro
Mihaela Rădulescu, devastată de când a aflat vestea. Zguduitor ce scrie în raportul final la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nu a mai putut...”. Acest detaliu e zdrobitor și schimbă mult din ce se știa
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.RO
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 8 octombrie 2025
Știri România 10:19
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 8 octombrie 2025
Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe, de marți seară. Fenomene meteo extreme în jumătate de țară
BREAKING NEWS
Știri România 10:10
Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe, de marți seară. Fenomene meteo extreme în jumătate de țară
Parteneri
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Stiri Mondene 11:44
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Cum a fost surprinsă Elena Udrea într-un mall din București. Gestul făcut de Adrian Alexandrov, fără să țină cont că e în public
Stiri Mondene 11:40
Cum a fost surprinsă Elena Udrea într-un mall din București. Gestul făcut de Adrian Alexandrov, fără să țină cont că e în public
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
ObservatorNews.ro
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Mediafax.ro
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Este COD roșu de vreme instabilă. Prognoza meteo marți, 7 octombrie 2025: Meteorologii ANM anunță ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite
KanalD.ro
Este COD roșu de vreme instabilă. Prognoza meteo marți, 7 octombrie 2025: Meteorologii ANM anunță ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite

Politic

Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Politică 10:10
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 06 oct.
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”