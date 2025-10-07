Reproşurile lor la adresa celui mai important politician european din ultimele două decenii scot din nou la iveală eşecul abordării lui Merkel faţă de Rusia lui Putin şi pun şi mai mult sub semnul întrebării moştenirea fostului cancelar german pe măsură ce politicile sale în domeniul imigraţiei şi energiei continuă să fie dispreţuite şi criticate de succesorii săi.

Poziția lui Merkel

Într-un interviu acordat vineri canalului de opoziţie ungar Partizán, Angela Merkel a vorbit despre perioada premergătoare lansării invaziei ruse la scară largă în Ucraina şi a criticat voalat refuzul ţărilor est-europene de a permite discuţii directe între ea, liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

„În iunie 2021, am simţit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la așa-zisul acord de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei în urma conflictului militar din 2014-2015. „De aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin”, a adăugat fostul cancelar german.

La o reuniune a Consiliului European din acea lună, Merkel şi Macron au propus negocieri directe cu alţi lideri de stat ca răspuns la concentrarea trupelor ruse în apropierea frontierelor Ucrainei. Totuși, o coaliţie de ţări est-europene, inclusiv Polonia, s-a opus acestei idei. „Nu a fost susţinută de unii. Au fost în principal statele baltice, dar şi Polonia s-a opus”, a declarat Merkel.

Potrivit fostului cancelar german, aceste ţări se „temuseră” că statele membre UE nu vor avea „o politică comună faţă de Rusia”. „În orice caz, acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi am părăsit funcţia (la 8 decembrie 2021 – n.r.), iar apoi a început agresiunea lui Putin (la 24 februarie 2022 – n.r.)”, a subliniat ea.

Reacții critice din țările baltice

Fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a declarat luni că, la momentul respectiv, multe ţări nu înțelegeau Rusia, „inclusiv Germania şi fostul cancelar însuşi”. „I-am spus în mod constant că nu poţi trata cu Putin cu bună-credinţă, dar ea credea că statele baltice greşeau. Ştiam foarte bine opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândeşte astfel”, a afirmat Kariņš.

„Putin acţionează aşa cum acţionează, iar singurele opţiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fostul cancelar german ar spune astăzi aşa ceva, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtăşeşte opiniile lui Merkel”, a adăugat el.

Șeful diplomației estoniene, Margus Tsahkna, a reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru războiul din Ucraina. „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbuşirea Uniunii Sovietice şi ambiţiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a precizat Tsahkna.

Polonezii îi reproșează fostului cancelar „afacerile” cu Putin

Comentariile lui Merkel au fost criticate aspru mai ales de politicienii de dreapta din Polonia. Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreşedinte al partidului ultraconservator de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), a reacționat pe X: „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”.

Europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a acuzat-o pe Merkel de faptul că Putin a început războiul: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă la un nou acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înţeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fosta ambasadoare a Poloniei în Rusia şi ministru al politicii regionale din partea formațiunii politice centriste Polonia 2050, a observat că Merkel nu face decât să alimenteze propaganda rusă. „A sugera că vina pentru război aparţine cuiva care nu s-a aşezat la masa negocierilor cu Rusia la timp şi nu s-a înclinat suficient în faţa Moscovei este absurd. Ar fi fost şi mai rău”, a semnalat ministrul polonez.

Un fost ambasador spune că Angela Merkel a fost „un mare dezastru pentru Europa”

Marek Magierowski, fostul ambasador al Poloniei în Statele Unite, a criticat presa pentru că a denaturat cuvintele lui Merkel. „Fostul cancelar spune doar că ţările baltice şi Polonia nu au fost de acord cu un nou format al UE pentru discuţiile cu Rusia”, a transmis el pe X.

„De la această declaraţie la formularea că «Polonia este parţial responsabilă pentru războiul lui Putin» este un drum destul de lung”, a notat diplomatul polonez.

Cu toate acestea, Marek Magierowski nu a menajat-o pe Angela Merkel, numind mandatele sale, întinse între 22 noiembrie 2005 – și 8 decembrie 2021, „un mare dezastru pentru Germania şi Europa”.

