Angelina Jolie este tentată de politică. ”Nu ştiu dacă am vreun schelet în dulap”

Angelina Jolie a făcut aceste afirmații într-o emisiune difuzată la postul BBC.

Ea a fost invitata specială a ediţiei de vineri a emisiunii „Today”, în timpul căreia a discutat, alături de prezentatorul Justin Webb, despre chestiuni diverse. Angelina Joile a vorbit despre politica SUA, social media, violenţe sexuale şi criza refugiaţilor la nivel global.

Angelina nu a fost totuși surprinsă de o întrebare precisă, legată de o eventuală carieră în politică. „Dacă mă întrebai acum 20 de ani, aş fi râs. Întotdeauna am spus că merg acolo unde este nevoie de mine. Nu ştiu dacă sunt potrivită pentru politică. Dar întotdeauna am glumit că nu ştiu dacă am vreun schelet în dulap” a spus actrița.

