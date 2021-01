VIDEO | Anglia și Țara Galilor, sub ape. Sute de case evacuate, furtuna Christoph va fi urmată de ger și ninsori abundente

Met Office, serviciul național britanic de meteorologie, a emis un avertisment de vreme severă care va fi valabil duminică, în intervalul orar 03:00 – 18:00, și viează Țara Galilor, Londra, sud-vestul și sud-estul Angliei.

Se preconizează un strat de zăpadă de 10 cm, iar temperaturile vor scădea până la -10 grade. Asta după ce furtuna Christoph a adus indundații în mai multe zone din partea de sud a insulei.

Condițiile de îngheț ar urma să facă și mai grea situația din zonele afectate deja de inundații. Vineri, începând cu ora 11, a intrat în vigoare o avertizare meteo severă, de amenințare la adresa vieții, pe râul Dee, la Farndon, Cheshire. Alte 154 de avertismente de inundații sunt în vigoare în Marea Britanie.

Râul Dee a ieșit din matcă la primele ore ale dimineții și un bărbat de 68 de ani a fost salvat dramatic din mașina sa luată de ape la Aldford, Cheshire, relatează Good Morning Britain.

Poliția din Cheshire, unde peste 150 de locuitori au fost evacuați în ultimele 28 de ore, a declarat că va continua să sprijine comunitățile din regiune afectate de inundațiile severe.

În 56 de ore, în partea de sud a Marii Britanii a plouat cu o cantitate care în mod normal s-ar fi acumulat într-o lună, astfel că râurile s-au transformat în torenți furioși care au măturat tot ce au întâlnit în cale.

Imagini șocante arată cum partea din față a caselor cu etaj se prăbușește, iar alte locuințe s-au scufundat în pământ. Patruzeci și cinci de rezidenți, unii trecuți de 90 de ani, la o casă de îngrijire pentru bătrâni din Northwich, Chesire, au fost salvați de lucrătorii serviciilor de urgență. Inundațiile i-au lăsat blocați în clădire, fără electricitate și încălzire și au fost scoși cu bărcile din imobilul inundat.

Două mii de case din Didsbury, Greater Manchester, au fost evacuate, iar locuitorii s-au mutat în centrele de agrement și hoteluri din apropiere.

Aerial footage shows the scale of mass flooding caused by Storm Christoph.



There are currently nearly 200 flood warnings in place across the UK – with 162 in England and 23 for Wales.



More on the floods here: https://t.co/TGBl1Hz7iq pic.twitter.com/gyDCq8w4Jl