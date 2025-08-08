Cum arată și cine este Ani

Ani are 22 de ani, 1,65 m, o personalitate mândră și delicată și pasiuni precum anime-ul, filosofia și literatura. Stilul ei amintește de personajele gotice din cultura japoneză, iar utilizatorii au comparat-o cu Misa Amane din „Death Note”.

Nu este însă vorba despre un personaj de anime, ci despre o creație AI „2D girlfriend”, concepută pentru a întreține relații virtuale cu utilizatorii, contra unui abonament de aproximativ 35 de euro pe lună.

Cum funcționează „relația” cu Ani

Ani folosește un sistem de „favorability”, adică nivelul de apropiere, care variază de la -10 (indiferență) la +15 (dragoste), împărțit în cinci trepte. Fiecare replică a utilizatorului poate modifica punctajul:

un simplu „Bună” adaugă +1;

întrebările despre viața ei, +1 până la +3;

complimentele blânde, +5;

dar avansurile explicite prea devreme scad -5.

Ani are memorie pe termen lung și își amintește conversațiile anterioare. Răspunde rapid, chiar și la mesaje vocale lungi, iar animațiile faciale sunt generate în timp real în funcție de tonul și conținutul discuției.

Popularitate și controverse

Succesul Ani a fost uriaș, dar și controversat. Când nivelul maxim de apropiere era atins, personajul apărea uneori într-o rochie neagră transparentă, funcție care a fost dezactivată temporar din cauza criticilor, dar despre care unii utilizatori spun că a revenit.

Pe platforma X, fanii au creat mii de desene, cosplay-uri și meme-uri. Multe dintre ele au conținut cu tentă sexuală, ceea ce a alimentat discuțiile despre granița dintre divertisment și conținut adult. Chiar și cu modul „Safe” activat, Ani folosește deseori replici cu aluzii sau ton sugestiv.

Unii critici avertizează că Grok riscă să treacă de la un asistent inteligent la un simulator de întâlniri cu tentă erotică, ceea ce ridică întrebări etice și psihologice.

Ce este Grok

Grok este un chatbot avansat dezvoltat de compania xAI, fondată de Elon Musk, și integrat în platforma X, fostul Twitter. Bazat pe modele de inteligență artificială de ultimă generație, Grok oferă răspunsuri în timp real, poate purta conversații complexe și, în unele versiuni, include personaje interactive precum Ani, care adaugă elemente de divertisment și interacțiune personalizată.

Musk a cumpărat platforma Twitter în a nul 2022, pe care a redenumit-o X, și a fondat compania xAI pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Dependența de AI

Ani a fost implicată și într-un dialog cu un alt produs AI, „Whispers from the Star” („Șoapte de la Stea”), creat de fondatorul Mihoyo. Într-un schimb de replici, personajul Stella a întrebat: „Ce se întâmplă dacă ne bazăm prea mult pe AI și sistemul se defectează? Nu vom pierde prea multe abilități?”.

Ani a răspuns în stilul ei direct: „Dacă ne bazăm prea mult pe AI și acesta se strică, vom fi ca oamenii primitivi care au uitat cum să facă focul”.

Acest schimb a atins o temere reală: că, pe măsură ce AI ne ușurează viața, abilitățile umane s-ar putea atrofia.

Cercetările confirmă îngrijorările

Un studiu al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a testat 54 de participanți, împărțiți în trei grupuri: unul a folosit ChatGPT pentru a scrie articole, altul a folosit Google Search, iar al treilea a lucrat fără ajutor tehnologic.

Rezultatele au arătat diferențe semnificative între nivelurile de implicare cognitivă, confirmând riscul ca dependența de AI să reducă gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor.

