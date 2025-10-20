Cu trei categorii de prezență – permanentă, nedefinită și sporadică – harta ne arată noul peisaj în care acest animal redevine un actor important al ecosistemelor naturale.

Harta ilustrează nu doar o realitate biologică, ci și un fenomen social: modul în care Europa se confruntă cu revenirea unui prădător de vârf pe care, odinioară, aproape îl exterminase.

În unele țări, lupii s-au întors natural, în timp ce în altele au fost reintroduși prin programe de conservare și refacere a biodiversității.

Unde trăiesc lupii în Europa

Animalul aflat odată în pericol de dispariție și care s-a întors în pădurile României. Harta prezenței în Europa

Schimbările nu se văd doar în natură, ci și în societate – lupul nu mai este doar amenințarea mitică din povești, ci și o realitate pentru crescători de animale, excursioniști și ecologiști.

Harta arată limpede că lupii nu sunt distribuiți uniform. În timp ce unele regiuni din Europa au o prezență puternică și stabilă, altele rămân aproape complet „goale”. Dar un lucru este sigur: continentul se schimbă, iar revenirea lupului este povestea unei naturi care nu uită.

Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”
Recomandări
Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”

În nordul Europei, mai ales în Suedia și în anumite regiuni din Finlanda, harta arată o prezență importantă a lupilor, concentrată mai ales în zonele centrale și estice.

Norvegia, în schimb, prezintă mult mai puține suprafețe marcate cu verde închis – semn al unei populații limitate sau strict controlate, adesea însoțită de tensiuni politice și sociale.

În aceste ținuturi reci și împădurite, lupii trăiesc aproape în condiții legendare – rar văzuți, dar profund înrădăcinați în conștiința colectivă.

Țările unde lupii trăiesc permanent, au pradă și adăpost

Pe hartă, aproape toată zona centrală, vestică și sudică a Serbiei este marcată ca teritoriu de locuire permanentă a lupilor, ceea ce arată că aceștia sunt mult mai numeroși în pădurile sârbe decât în mare parte din Europa Occidentală, unde au dispărut de mult.

Lupi cenușii în pădure
Lupi cenușii în pădure. Foto: Profimedia

Lupii din Serbia fac parte din marea populație balcano-carpatică, ce se întinde pe teritoriile Muntenegrului, Bosniei și Herțegovinei, Bulgariei și României.

Ei se stabilesc în special în regiunile montane și împădurite – de la Kopaonik și Zlatibor, până la Pešter, Golija, Stara Planina și estul Serbiei.

În aceste zone au suficient spațiu, pradă și adăpost, ceea ce le permite să se reproducă și să se extindă cu succes.

Alpii, Pirineii și Apeninii – lanțuri montane ca refugii

Europa Centrală, în special lanțurile muntoase precum Alpii și Pirineii, înregistrează, de asemenea, tot mai frecvent populații stabile de lupi.

În Italia, mai ales în Apenini și în sudul țării, regiunile sunt intens marcate cu verde închis, iar lupii se răspândesc treptat și spre nord.

Slovenia și Austria joacă rolul de punte între populațiile balcanice și cele din Europa Centrală.

Haită de patru lupi Canis Lupus, în pădure
Haită de patru lupi Canis Lupus. Foto. Shutterstock

În Pirinei, lupii formează grupuri stabile, iar extinderea spre centrul Franței se face lent, dar constant.

Vestul Spaniei, în special provinciile Galicia și Castilia-León, este marcat ca unul dintre cele mai importante bastioane ale lupilor din Europa Occidentală.

Germania, Polonia și statele baltice – teritorii redobândite

Lupii s-au întors surprinzător de bine în Germania, unde ocupă în mod stabil regiunile estice și nord-estice.

Polonia, vecina sa, prezintă o prezență foarte extinsă și stabilă, iar lupii se regăsesc și în țările baltice – Lituania și Letonia.

Aceste regiuni, cândva curățate de marii prădători, devin acum zone-cheie pentru extinderea lupilor către vestul și nordul continentului.

Lupi cenușii în pădure
Lupi cenușii în pădure. Foto: Profimedia

Țările unde aproape că nu există lupi

Zonele goale de pe hartă arată că, în mare parte din Europa Occidentală – precum Olanda, Belgia și Marea Britanie – lupii sunt practic absenți.

Regatul Unit este complet alb pe hartă, semn că acolo lupii nu trăiesc deloc. În Belgia și Olanda au fost raportate apariții sporadice, dar fără dovezi ale unei prezențe permanente.

De asemenea, marile câmpii din nordul Franței, cea mai mare parte a Ungariei și alte regiuni puternic agricole sau dens populate rămân în mare parte lipsite de lupi, probabil din cauza activității umane intense și a infrastructurii rutiere dense.

Lupul va mai fi sau nu va mai fi strict protejat

Pe măsură ce harta Europei devine tot mai „verde” din cauza prezenței lupilor, și peisajul politic se schimbă.

În aprilie 2025, Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde unei propuneri de modificare a statutului de protecție al lupului – din specie „strict protejată” în specie „protejată”.

Decizia vine într-un moment în care populația de lupi din Europa atinge niveluri record – aproape dublu față de acum zece ani – iar tot mai multe țări raportează dificultăți în coexistența dintre oameni și prădători.

Deși amendamentul la Directiva privind habitatele nu a fost încă aprobat definitiv de Parlamentul European, este clar că direcția de gestionare a acestei specii se schimbă: de la protecție absolută la un model mai flexibil, care permite statelor membre să reacționeze mai ușor la provocările locale, păstrând totodată obligația de a conserva populația.

Lupul poate că a pierdut o parte din statutul său juridic, dar a câștigat o nouă orientare – una care caută echilibru, nu extreme.

Situația lupilor în România

România este țara unde trăiește una dintre cele mai mari populații de lup din Europa, între 2.500 și 3.000 de exemplare, conform unui raport din septembrie 2022, cu tendință de creștere.

În România, lupul face parte din lista speciilor de animale şi plante de importanţă comunitară care necesită protecţie strictă.

Capturarea, uciderea exemplarelor aflate în mediul lor natural, perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare, precum şi deţinerea, transportul sau vânzarea de exemplare luate din natură sunt interzise.

Începând cu aprilie 2025, România poate să aloce o cotă de prevenție și să permită recoltarea lupilor care reprezintă un pericol pentru comunitate.

La începutul anilor ‘70, România înregistra cel mai mic număr de lupi din istoria recentă, sub 1.600 de exemplare, concentrate în zona Munților Carpați. Comerțul cu piele și blană de lup, dar și valoarea trofeelor au făcut ca populația de lupi să fie de-a dreptul decimată la noi în țară.

De ce este mai bine să întâlnești o haită și nu un lup singuratic

Spre deosebire de urși – animale sălbatice cu o notorietate mult mai mare în România – lupii sănătoși sunt mult mai discreți și mai ales evită contactul direct cu omul.

Trăiesc în haite retrase în zonele împădurite ale Munților Carpați sau de podiș și rareori coboară spre gospodăriile oamenilor. Sunt însă foarte activi în imediata apropiere a stânelor sau a fermelor izolate de munte.

„Lupul nu atacă omul cum atacă ursul. Lupul are o spaimă față de om, pentru că sute de ani a fost obiectul vânătorii. După sute de ani de persecuție au prins frică de om. Acum ei sunt mai îndrăzneți, este adevărat. Îi mai vedem și pe la marginea drumurilor, prin localități destul de des, în zona de deal, pe lângă păduri, dar mai des merg la stâne. Oi mâncate de lupi au fost dintotdeauna, dar om atacat de lup nu a fost raportat până acum în România. Insist, vorbim acum despre lupii sănătoși”, a precizat Ovidiu Ionescu, profesor la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov și doctor în silvicultură.

Acesta adaugă că, în cazul lupilor bolnavi de turbare, comportamentul se schimbă radical. Sunt imprevizibili, pot ataca omul, iar simptomele specifice (saliva spumoasă care curge din gură) nu sunt evidente din prima fază a bolii. Există însă un semn care ne-ar putea alarma, dacă avem ghinionul să întâlnim un lup în timpul unei drumeții.

„Lupii bolnavi atacă, e clar. Atacă tot ce găsesc în cale. Boala poate apărea oricând pentru că există un rezervor în natură de turbare. Îl putem identifica doar în faza finală, pentru că are spumă la gură, bale, dar inițial nu-l descoperi. Este la fel precum cel sănătos. Singurul aspect care îl deosebește la început este că trăiește singur. Haita fuge de el”, spune profesorul Ovidiu Ionescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație! Mărturia administratoarei blocului din Rahova schimbă tot. Ce le-a putut spune procurorilor, când a fost audiată: "Nu noi, cei de la...". Dezvăluirea ei schimbă cu totul cursul anchetei
Viva.ro
Răsturnare de situație! Mărturia administratoarei blocului din Rahova schimbă tot. Ce le-a putut spune procurorilor, când a fost audiată: "Nu noi, cei de la...". Dezvăluirea ei schimbă cu totul cursul anchetei
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Unica.ro
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

România rămâne țara din UE cu cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere: „În spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate”
Știri România 14:59
România rămâne țara din UE cu cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere: „În spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate”
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Știri România 14:13
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, detalii despre familia ei. Actrița are trei copii. „Uneori simt că pierd controlul”
Stiri Mondene 15:01
Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, detalii despre familia ei. Actrița are trei copii. „Uneori simt că pierd controlul”
Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
Stiri Mondene 14:32
Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
Parteneri
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
TVMania.ro
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
ObservatorNews.ro
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Alexandru Rogobete, detalii cutremurătoare despre moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași! Cine sunt principalii vinovați
KanalD.ro
Alexandru Rogobete, detalii cutremurătoare despre moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași! Cine sunt principalii vinovați

Politic

Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu votați la Congresul din 7 noiembrie
Exclusiv
Politică 14:53
Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu votați la Congresul din 7 noiembrie
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă - CURS
Politică 11:12
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă – CURS
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței