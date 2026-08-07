Cum va fi vremea în perioada 10 – 16 august 2026: temperaturi ridicate și deficit de precipitații

În prima săptămână a intervalului, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale din România.

În schimb, în extremitatea de sud-est a țării se vor înregistra temperaturi ușor mai coborâte, iar în restul teritoriului mediile termice vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, lipsa precipitațiilor fiind pronunțată mai ales în vest, nord și centru.

Pentru weekendul 7 – 9 august 2026, meteorologii au emis avertizări de caniculă, dar și pentru furtuni și vijelii în peste jumătate din țară.

Cum va fi vremea în perioada 17 – 23 august 2026: temperaturi mai ridicate decât mediile multianuale

Săptămâna din mijlocul lunii august aduce o încălzire a vremii în majoritatea regiunilor. Temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru această perioadă, abaterile cele mai mari fiind prognozate tot în vestul și centrul României.

În ceea ce privește ploile, cantitățile de precipitații estimate se vor încadra în limitele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei până în septembrie
Estimările meteorologice pentru intervalul 10 august – 7 septembrie 2026. Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Cum va fi vremea în perioada 24 – 30 august 2026: sunt anunțate ploi în nordul țării

Ultima săptămână din august vine cu un regim termic apropiat de cel normal pentru această dată în cea mai mare parte a țării, cu posibile valori ușor mai ridicate în zonele vestice și centrale.

Din punctul de vedere al ploilor, regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordice, în timp ce în restul teritoriului cantitățile vor fi apropiate de mediile multianuale.

Cum va fi vremea în perioada 31 august 2026 – 6 septembrie 2026

Prima săptămână din luna septembrie va aduce condiții meteorologice în general normale. Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice perioadei în majoritatea regiunilor, menținându-se posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în vest și centru.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru începutul de septembrie în cea mai mare parte a țării.

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