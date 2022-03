Oamenii de știință au fost uimiți atunci când, pe 18 martie, o stație de cercetare din Antarctica a raportat o temperatură de -11,5 grade Celsius, un posibil nou record mondial pentru această regiune, dar și pentru perioada în care a fost înregistrată, potrivit CNN.

Temperatura maximă normală pentru acea zi era de -49 grade Celsius, ceea ce face ca valoare înregistrată în 18 martie să fie cu aproximativ 38 de grade Clesius mai ridicată decât în ​​mod normal.

Valoarea a fost înregistrată la stația cercetare Concordia din vârful Domul C, de pe Platoul Antarctic, cunoscut ca cel mai rece loc de pe Pământ.

? The recent extraordinary heatwave in Antarctica appears to have set a new World Record for the largest temperature excess above normal (+38.5 °C / +69.3 °F) ever measured at an established weather station. pic.twitter.com/1Z5AiG4DU5