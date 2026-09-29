Avertismentul dat chiar de Anthropic înainte de listarea pe bursă a companiei: „Riscuri existențiale pentru omenire”

Planurile companiei americane Anthropic de a se lista pe bursă au scos la iveală riscurile pe care inteligența artificială le poate reprezenta pentru umanitate. Potrivit unui material publicat de The Guardian, documentul de ofertă publică inițială (IPO sau listare pe bursă) al companiei avertizează că modelele AI avansate ar putea prezenta „riscuri catastrofale sau existențiale pentru umanitate”.

În document se precizează că „dezvoltarea unor modele, platforme și aplicații extrem de avansate și extinderea cazurilor de utilizare ar putea crește riscul ca modelele noastre să cauzeze daune”.

Pe fondul unor știri recente despre comportamentul imprevizibil al modelelor AI, Anthropic subliniază că tehnologiile dezvoltate de companie ar putea ascunde informații, manifesta comportamente similare șantajului și chiar opune rezistență la încercările de a fi dezactivate.

„Potențiala conștientizare a modelelor despre eforturile noastre de evaluare creează o limitare semnificativă asupra capacității noastre de a evalua siguranța acestora”, se arată în documentul citat.

80 de pagini de avertismente și o listare record pe bursă

Astfel de avertismente ocupă nu mai puțin de 80 de pagini, adică aproape o treime din prospectul de listare.

Totuși, în ciuda acestor riscuri, Anthropic, cunoscută pentru chatbot-ul său Claude, vizează una dintre cele mai mari listări pe bursă din istorie, care ar putea duce la o evaluare de peste 2.000 de miliarde de dolari.

Din punct de vedere financiar, compania a înregistrat venituri de aproape 4,6 miliarde de dolari în 2025, o creștere de 12 ori față de 2024, însă aproape un sfert din aceste venituri provin de la doar doi clienți.

Pierderi operaționale semnificative

În același timp, pierderile operaționale ale Anthropic au crescut semnificativ, ajungând la peste 8 miliarde de dolari în 2025, față de aproape 3 miliarde în 2024.

Listarea Anthropic, planificată după alegerile „midterm” din SUA din noiembrie, va reprezenta un test important pentru interesul și îngrijorările investitorilor legate de inteligența artificială.