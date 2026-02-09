Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a amenințat în 2023 că va publica mai multe date sensibile și a cerut peste 100.000 de euro pentru platforma sa de software pentru pompieri. Ulterior, s-a constatat că acesta avea mai multe probleme psihice, fiind pierdute mai multe date esențiale, cu posibile consecințe tragice, relatează publicația Blick.

Acesta era responsabil pentru gestionarea sistemului informatic al controalelor de siguranță împotriva incendiilor din Crans-Montana. Acest sistem stoca informații esențiale, cum ar fi datele inspecțiilor sau măsurile ordonate. Însă nu exista o copie de siguranță și nici o altă persoană care să aibă acces la date. În momentul în care bărbatul a început să aibă probleme psihice, comunitatea a pierdut accesul la aceste informații vitale.

De asemenea, actualul responsabil de securitate din Crans-Montana a declarat că acest colaps informatic a contribuit la tragedia în care au murit 40 de persoane de Revelion. După ce a fost audiat de procurori vineri, 6 februarie, acesta a afirmat că lipsa datelor a împiedicat controalele regulate asupra unor locații, inclusiv asupra clubului „Le Constellation”, care nu a mai fost verificat de ani de zile.

Un proces controversat

În ianuarie 2023, antreprenorul IT a fost implicat într-un scandal major legat de platforma digitală „VS Fire”, dezvoltată pentru departamentele de pompieri din cantonul Valais și utilizată inclusiv de Crans-Montana.

Acesta a fost acuzat de tentativă de șantaj, amenințând că va publica date sensibile în Darknet și că va dezactiva platforma „VS Fire” dacă nu primește suma de aproximativ 100.000 de euro. În urma arestării, bărbatul a fost internat într-o instituție psihiatrică, deoarece se afla într-o stare psihică grav afectată.

În septembrie 2024, antreprenorul a fost judecat de tribunalul districtual.

„În momentul arestării, inculpatul trăia în iluzii și conspirații. Era imposibil să comunici cu el”, a descris procurorul Olivier Elsing comportamentul acestuia.

În urma stării sale psihice, bărbatul a fost declarat iresponsabil din punct de vedere penal și nu a fost condamnat, iar în prezent situația lui rămâne necunoscută.

După dizolvarea companiei lui Jean D., platforma „VS Fire” a fost închisă definitiv. Deși a fost implementat un nou sistem, datele din vechiul software nu au putut fi recuperate.

