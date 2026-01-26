Newly surfaced clip from the tragic fire at La Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, showing the moment pyrotechnics ignited the blaze during New Year eve celebrations. At least 40 dead, 115 injured. https://t.co/9iFs4x821F pic.twitter.com/iCPqs8eqUl — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) January 1, 2026

Renovări controversate la „Le Constellation”

Renovările din 2015, care au inclus montarea unui tavan extrem de inflamabil și îngustarea scării, sunt acum în centrul anchetei.

Aceste modificări au contribuit la propagarea rapidă a incendiului și la dificultățile de evacuare, ceea ce a avut consecințe tragice pentru clienții aflați în local.

Fotografiile lucrărilor, postate inițial pe Facebook, au fost șterse după incendiu.

Un videoclip filmat la Revelionul 2019-2020 arată un angajat al barului „Le Constellation” din Crans-Montana care ruga petrecăreții să țină artificiile departe de plafonul acoperit cu spumă, a relatat marți, 6 ianuarie, Daily Mail.

Avertismentul a fost făcut cu exact șase ani înaintea incendiului din noaptea de Revelion 2025-2026 care a ucis 40 de persoane și a rănit peste 100, majoritatea tineri.

Sunt foarte multe amănunte, din poveștile martorilor sau pozele și filmulețele apărute online, care indică o asemănare foarte mare între incendiul de la Crans Montana și cel din Colectiv.

Buretele de pe tavan, care se presupune că ar fi fost fonoabsorbant, pare să fi fost aprins de artificiile de pe sticlele de șampanie. Iar focul s-a răspândit extrem de rapid ulterior, așa cum se vede și în imaginile de mai jos. La fel ca în cazul incendiului din Colectiv, buretele folosit pe tavanul clubului din Elveția este piramidal.

Angajarea ilegală, o problemă recurentă

Jacques Moretti a recunoscut în timpul interogatoriului că, în 2015, a fost condamnat pentru angajarea unui lucrător fără acte. „Da, în timpul lucrărilor de renovare de la «Le Constellation» din 2015», a declarat el, potrivit dosarelor anchetei.

Moretti a menționat că muncitorul este „un român” pe care îl cunoaște din perioada 2008-2010, când au colaborat la renovarea unei case în Corsica.

Întrebat despre identitatea acestuia, Moretti a refuzat să ofere detalii, spunând: „Pentru a-l proteja, nu vreau să divulg aceste informații”. Nu se știe dacă autoritățile au reușit să îl identifice și să îl interogheze pe muncitorul respectiv.

Cuplul Moretti, cercetat pentru omor din culpă

Parchetul din Valais investighează cuplul Moretti pentru omor din culpă, vătămare corporală și incendiere, acuzații care pot atrage o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare.

Totuși, dacă se dovedește că cei doi au fost conștienți de riscurile legate de materialele inflamabile folosite, aceștia ar putea fi acuzați de fraudă implicită, o infracțiune ce implică o pedeapsă mult mai severă, de până la 20 de ani de închisoare.

„Viteza cu care s-a răspândit incendiul sugerează că nu au fost respectate reglementările de siguranță la incendiu”, se precizează în documentele anchetei. Blick.ch a relatat că aceste nereguli grave ridică întrebări despre nivelul de responsabilitate al operatorilor.

Ancheta rămâne deschisă, iar rolul muncitorului fără acte angajat de Jacques Moretti ar putea fi crucial pentru stabilirea adevărului.