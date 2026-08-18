Despre acest subiect am mai scris aici, la acel moment Apple fiind în discuții cu Consiliul Concurenței în legătură cu pașii următori.

Decizia din această săptămână vine în urma unui acord cu Autoritatea Federală de Concurență din Germania (Bundeskartellamt – FCO), iar noile măsuri vor fi aplicate la nivelul întregii Uniuni Europene, fiind de interes direct și pentru autoritățile de la București.

Miza întregului caz o reprezintă funcția App Tracking Transparency (ATT), lansată de Apple pentru a oferii utilizatorilor opțiunea de a bloca sau permite firmelor de publicitate online și dezvoltatorilor de aplicații colectarea datelor personale în scop de targetare publicitară.

Confidențialitatea datelor și regulile de concurență

În timp ce susținătorii drepturilor la viață privată și autoritățile de protecție a datelor au salutat funcția ATT ca fiind un instrument esențial împotriva supravegherii digitale, companiile din industria de ad-tech (publicitate digitală) și brokerii de date au criticat măsura.

Acestea au acuzat gigantul american că folosește cerințele de confidențialitate pentru a-și crea un avantaj competitiv neloial pe piața publicității din cadrul propriului magazin de aplicații (App Store).

Apple respinge aceste acuzații, susținând că regulile ATT se aplică în mod egal tuturor dezvoltatorilor și că nu afișează notificarea ATT propriilor utilizatori din simplul motiv că nu le urmărește datele pe aplicații sau site-uri terțe. De asemenea, reprezentanții Apple subliniază că instrumentul oferă un control real consumatorilor asupra propriilor date personale, un principiu susținut și de cadrul general GDPR.

Într-o declarație pentru Libertatea, reprezentanții Apple au detaliat acest instrument de protecție a datelor:

„La Apple, credem că protecția vieții private este un drept fundamental al omului și am introdus App Tracking Transparency pentru a le oferi utilizatorilor o modalitate simplă de a controla dacă aplicațiile au permisiunea de a le urmări activitatea pe aplicațiile și site-urile altor companii. Considerăm că aceste angajamente ne asigură că putem continua să oferim acest instrument important de confidențialitate în Europa și să îi menținem pe utilizatori, nu companiile de tehnologie publicitară și brokerii de date, în controlul propriilor date”.

Ce se schimbă la notificările pe care le primești

Pentru a soluționa îngrijorările legate de concurență exprimate de autoritatea germană FCO și de alte autorități europene, printre care și Consiliul Concurenței, Apple va introduce voluntar o serie de ajustări vizuale și de conținut în toate țările membre UE.

În primul rând, interfața grafică și opțiunile de selectare din notificarea ATT vor fi transformate. Butoanele nu vor mai afișa mesajele „Permite” (Allow) și „Solicită aplicației să nu urmărească” (Ask App Not to Track), ci vor fi simplificate direct la „Permite” (Allow) și „Respinge” (Reject). De asemenea, termenul de „urmărire” (track) va fi eliminat din formulările principale ale notificării, iar afișajul vizual din partea de sus își va schimba culoarea din portocaliu în albastru, ecranul devenind o pagină completă.

În al doilea rând, companiile care dezvoltă aplicații vor primi o mai mare flexibilitate. Acestea vor putea folosi opțiuni de formatare precum scrisul îngroșat, caracterele cursive sau listele și vor avea opțiunea de a adăuga o pagină suplimentară cu informații detaliate legate de GDPR direct din interfața notificării.

Totodată, dezvoltatorii vor avea posibilitatea de a le cere din nou permisiunea utilizatorilor la un an de la prima decizie a acestora, indiferent dacă răspunsul inițial a fost de aprobare sau de respingere.

Consiliul Concurenței analizează preluarea modelului german

Decizia luată la nivel european influențează direct și investigația derulată în România de către Consiliul Concurenței.

Potrivit unor declarații oferite de Bogdan Chirițoiu, președintele interimar al autorității române de concurență, pentru publicația de specialitate Global Competition Review (GCR), instituția de la București se află în discuții cu Apple.

Consiliul Concurenței din România analiza opțiunea de a impune o amendă pentru un posibil abuz de poziție dominantă, dar și-a arătat totodată deschiderea de a accepta remedii similare cu cele stabilite de autoritatea germană FCO.

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