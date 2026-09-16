Cinci funcții exclusive integrate pe iPhone Duo, pe care nu le găsești pe nici un alt smartphone produs de Apple

Apple a dezvăluit în cadrul evenimentului Surprise & Shine din California noua sa gamă de produse, printre care se numără iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, AirPods 5 și mult-așteptatul iPhone Duo, primul său telefon pliabil. Modelul iPhone Duo, cu un preț de pornire de 2.300 de euro, aduce o serie de inovații nemaivăzute până acum la un iPhone, inclusiv o cameră sub ecran și un ecran pliabil.

Cea mai mare schimbare de la primul iPhone

CEO-ul Apple, John Ternus, a descris iPhone Duo drept „cea mai revoluționară schimbare adusă iPhone-ului de la lansarea modelului original”. Telefonul aduce un design complet nou și o experiență intuitivă, având cel mai mare ecran creat vreodată pentru un iPhone, dar care încape totuși ușor în buzunar.

Device-ul are două ecrane: unul exterior, care oferă 90% din suprafața de afișare a modelului iPhone 18 Pro, și unul interior, care este cu 50% mai mare decât cel al iPhone 18 Pro Max.

Un telefon pliabil de ultimă generație

Deși Samsung produce telefoane pliabile de ani buni, Apple face în sfârșit un pas important cu iPhone Duo. Designul său inovator, asemănător unui pașaport, a fost subiectul multor speculații, dar acum este oficial. Utilizatorii vor experimenta o animație specială la plierea și deschiderea dispozitivului, oferind o tranziție fluidă a aplicațiilor între ecranul exterior și cel interior.

Carcasa telefonului este fabricată din titan de grad 5, oferind rezistență ridicată și un finisaj elegant, lucios. De asemenea, balamaua imprimată 3D are un design special, menit să elimine aproape complet cutele care sunt o problemă comună pentru alte telefoane pliabile. În plus, telefonul are certificare IP68, ceea ce îl face rezistent la apă și praf.

Cameră sub ecran și inovații în design

Un alt aspect care definește iPhone Duo este sistemul său de camere. Acesta include două camere principale: o cameră de 48 MP Fusion Ultra Wide și una de 48 MP Fusion Main, similare cu cele ale iPhone 17, dar cu unele îmbunătățiri de la iPhone 18 Pro: funcții avansate precum Photographic Styles și înregistrare video spațială.

Pe ecranul exterior, utilizatorii vor găsi o cameră frontală de 12 MP cu funcția Center Stage, bună pentru selfie-uri și apeluri video. Noutatea vine însă din partea camerei FaceTime ascunse sub display-ul interior, o tehnologie mult așteptată de fanii Apple. Aceasta devine vizibilă doar atunci când este utilizată, permițând utilizatorilor să se bucure de un ecran complet, fără întreruperi vizuale.

Pentru prima dată în aproape două decenii, Apple introduce un ecran mat pe un iPhone. Această tehnologie nu doar că reduce reflexiile și îmbunătățește vizibilitatea în lumină puternică, dar maschează și cutele ecranului pliabil și camera sub-display. Apple susține că ecranul mat oferă, de asemenea, o senzație plăcută la atingere și o experiență tactilă îmbunătățită.

Interacțiuni noi cu varianta iOS 27 pentru Duo

Odată cu lansarea iOS 27, utilizatorii de iPhone Duo vor avea parte de o experiență unică. Dispozitivul împrumută funcții de la iPad, cum ar fi utilizarea simultană a două aplicații pe același ecran. În plus, pentru prima dată, un iPhone oferă suport pentru Apple Pencil.

Interfața iOS a fost adaptată pentru a profita de designul pliabil al dispozitivului. De exemplu, dock-ul aplicațiilor și indicatorii de rețea sunt poziționați în colțul drept al ecranului. Telefonul poate fi utilizat în mai multe poziții, deschis complet, pe jumătate pliat, portret sau peisaj, fiecare dintre ele oferind interacțiuni optimizate. În poziție verticală, iPhone Duo intră în modul StandBy, afișând ceasul, agenda sau notificări personalizate.

Funcții exclusive pentru fotografie și video

iPhone Duo vine la pachet și cu noile funcții pentru camere. Funcția Smart Take permite realizarea automată a fotografiilor atunci când utilizatorul este gata, fără a fi nevoie de setarea unui temporizator.

În plus, funcția Duo Preview afișează simultan pe ambele ecrane cum va arăta fotografia, permițând atât fotografului, cât și subiectului să vadă rezultatul în timp real. O altă noutate este Kid Cue, o funcție care afișează pe ecranul exterior animații prietenoase, precum personaje din Snoopy, pentru a atrage atenția copiilor atunci când li se fac poze.

De asemenea, Duo FaceTime permite includerea unui al doilea participant pe ecranul exterior, astfel încât mai multe persoane să poată participa la un apel video.

iPhone Duo: un smartphone premium la un preț pe măsură

Cu toate că iPhone Duo aduce inovații precum designul pliabil, camera de sub ecran și funcționalitatea extinsă a iOS, prețul său ridicat de pornire, de 2.300 de euro, ar putea reprezenta o barieră importantă pentru unii utilizatori.