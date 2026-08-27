Potrivit informațiilor, influencerul urmărit de aproximativ 230.000 de persoane în mediul online conducea o motocicletă pe Bulevardul Expoziției din București, în momentul în care o mașină a ieșit dintr-o curte și i-a tăiat calea.

Impactul a fost unul violent, iar Andrei Bordeianu a fost aruncat la câțiva metri și a fost dus de urgență la spital, cu multiple fracturi. Din fericire, fostul concurent de la „Love Island” este în prezent în stare stabilă.

„Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru că cel mai bine știu familia lui și cei care suntem apropiați de el și cei care am stat pe lângă el, dar Andrei e bine, e mai bine decât mă așteptam eu să fie, ceea ce o mare fericire pentru mine, vă dați seama. Nu am ce să zic mai mult. Nu pot să zic decât că îi doresc tot binele din lume și că suntem alături cu tot ce are nevoie, e fratele nostru, îl iubesc mult. Chiar azi am vorbit cu el. Contează că e bine și o să își revină mai puternic decât a fost vreodată. Te iubim, Andrei. Când o să vezi clipul ăsta, o să fii deja bine”, a spus Tony Saik, unul dintre apropiații lui Andrei Bordeianu, pe TikTok.

Andrei Bordeianu, fost concurent la „Love Island”, emisiune prezentată de PRO TV și VOYO, și actor în filmul „Mentorii”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

La scurt timp după accident, în mediul online au apărut imagini cu momentul în care s-a produs accidentul de motocicletă. Camera de bord a unei mașini a înregistrat tot ce s-a întâmplat, dar și o cameră de supraveghere din curtea de unde a ieșit mașina care a cauzat coliziunea.

„Accidentul lui Andrei Bordeianu ne readuce aminte să conducem atenți, indiferent de numărul de roți”, au scris cei de la Info Trafic România pe pagina lor de Facebook.

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, tânărul și-ar fi cumpărat motocicleta în urmă cu aproximativ două luni. „Încă un vis a devenit realitate. Am vrut prima motocicletă să fie memorabilă și aceasta mi-a plăcut din toate punctele de vedere. Salutări comunității moto și ne vedem pe străzi”, scria fostul concurent de la PRO TV pe Instagram în luna iunie.

În categoria de comentarii s-au creat și discuții aprinse între internauți, unii afirmând că motocicleta mergea cu viteză, în timp ce alții au afirmat că mașina a făcut stânga neregulamentar, pe linie dublă continuă, fără a se asigura.

„Viteza nu iartă pe nimeni. Mașina roșie nu avea cum să aprecieze viteza motocicletei. La o viteză normală și legală nu s-ar fi întâmplat”, a spus un internaut, iar alții i-au răspuns imediat: „Viteza era destul de normală și legală, că altfel zbura mult mai tare. Mașina a făcut o manevră neregulamentară: stânga pe linie dublă continuă! Singurul lucru pe care trebuia să-l aprecieze era dacă oferă sau nu prioritate. Adică să vadă dacă vine sau nu un vehicul. Nu e nevoie de niciun alt calcul matematic. Ultra simplu” și „Am pățit exact la fel, situație identică. Și aveam 40 km/h. Când îți iese în față fără a se asigura, n-ai niciun timp de reacție”!

Pasionat de fitness și culturism, Andrei Bordeianu a apărut și în filmul „Mentorii”, alături de nume precum Loredana Groza, Dorian Popa, Cătălin Bordea și Doina Teodoru.

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