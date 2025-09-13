Astfel de întârzieri erodează încrederea publicului în capacitatea guvernului de a gestiona eficient programele sociale și de a-și respecta angajamentele. Motivul este acela că nu a fost adoptată hotărârea de guvern, deși proiectul a fost pus în dezbatere publică pe 10 iulie de Ministerul Agriculturii,. Totodată, mai e nevoie de avizele unor ministere.

Banii pentru lapte și fructe / legume vin de la Uniunea Europeană, prin Programul pentru Scoli al României 2023-2029, iar finanțarea pentru produse de panificație (corn sau biscuiți) este suportată de Guvern.

După aprobarea hotărârii de guvern, în unele județe vor trebui organizate licitații, însă în multe există deja acorduri, așa că furnizorii sunt pregătiți să livreze produsele.

Pe 10 iulie, ministrul Agriculturii a pus în dezbatere proiectul de hotărâre de guvern care prevede sume cu 8% mai mari ca în anul școlar trecut. Astfel, Guvernul va plăti mai mult pentru o porție de alimente pentru copii, de la 1 septembrie. Este vorba despre creșteri între 6 și 17%.

Ministerul Sănătății a propus, la sfârșitul anului trecut, un ordin care elimină din oferta școlilor băuturile îndulcite, răcoritoare sau energizante, permițând vânzarea doar a apei plate sau carbogazoase. Propunerea Ministerului Sănătății se bazează pe un ordin al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care interzice comercializarea oricăror băuturi îndulcite în școli.





