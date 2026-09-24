Aproape 250.000 de euro falși, descoperiți de polițiști într-o mașină. Gestul care l-a dat de gol pe un șofer, în Spania

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Un bărbat care transporta o sumă mare de bani falși în mașină a fost arestat în orașul Girona, relatează publicația franceză L'Indépendant.
Conducătorul auto, în vârstă de 46 de ani, fără antecedente penale, a atras atenția polițiștilor din cauza comportamentului său suspect la volan, astfel că era foarte nervos, privind constant în jur.
În urma unui control rutier, polițiștii au descoperit în vehicul o mașină de numărat bani și un rucsac ce conținea trei pachete cu 25 de teancuri de bancnote de 200 de euro fiecare.
Potrivit publicației Diari de Girona, s-a constatat că 249.800 de euro din totalul de 251.000 erau bancnote false.
Având în vedere dovezile găsite, bărbatul a fost reținut sub suspiciunea de falsificare de bani și documente.
Deocamdată, nu este clar dacă suspectul era implicat direct în falsificarea banilor sau dacă acționa ca transportator pentru o rețea. Ancheta în acest caz continuă pentru a stabili destinația exactă a banilor falși și implicațiile acestui caz.