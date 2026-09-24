Kilometrii dați înapoi nu sunt doar o „șmecherie” prin care o mașină second-hand pare mai puțin uzată.

În România, manipularea odometrului este interzisă prin lege, iar dacă o mașină este vândută cu un kilometraj fals pentru a induce cumpărătorul în eroare, situația poate ajunge în zona penală, cu pedepse de până la trei ani de închisoare pentru înșelăciune. Legea există, însă mulți cumpărători nici nu știu unde să reclame o astfel de problemă.

Un sondaj carVertical realizat în 2026 arată că 40,6% dintre respondenții români fie au cumpărat personal o mașină care s-a dovedit că avea kilometrajul modificat, fie cunosc pe cineva care a trecut prin această situație. În același timp, 77,5% spun că nu știu unde ar trebui să reclame o mașină cu kilometrii dați înapoi.

Kilometrii dați înapoi sunt interziși prin lege

Din 2023, legea spune explicit că este interzisă manipularea odometrului, solicitarea unei astfel de intervenții sau orice acțiune prin care este afectată înregistrarea corectă a kilometrilor parcurși. Tot legea interzice inclusiv punerea la dispoziție sau utilizarea unor echipamente și programe făcute pentru manipularea kilometrajului.

Asta nu înseamnă însă că Legea 142/2023 stabilește pur și simplu o pedeapsă de trei ani pentru orice persoană care modifică odometrul. Dacă mașina este vândută iar kilometrajul fals este folosit pentru a induce cumpărătorul în eroare și pentru a obține un avantaj financiar, fapta poate fi încadrată la înșelăciune.

Articolul 244 din Codul Penal prevede pentru forma de bază a înșelăciunii o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani. În anumite situații în care sunt folosite mijloace frauduloase, legea prevede chiar un interval de la unu la cinci ani.

Majoritatea cumpărătorilor nu știu că se poate ajunge la închisoare

Problema este că foarte puțini șoferi cunosc aceste lucruri. În sondajul carVertical, 58,8% dintre respondenții români au spus că nu cunosc pedeapsa maximă, iar 12,7% credeau chiar că darea kilometrajului înapoi nu este ilegală.

Doar 17,1% au indicat închisoarea drept posibilă sancțiune. În total, carVertical estimează că 82,8% dintre cei chestionați sunt slab informați despre modul în care este sancționată această fraudă în România.

În medie dispar peste 95.000 km de pe bord

Problema nu înseamnă, de regulă, doar câteva mii de kilometri șterși înainte de vânzare. carVertical a analizat rapoartele cumpărate de utilizatorii săi din România între septembrie 2024 și august 2025 și spune că 7,5% dintre vehiculele verificate prezentau semne de manipulare a odometrului.

În cazurile depistate, diferența medie era de aproximativ 95.100 km. O mașină care în realitate a parcurs 250.000 km ar putea fi astfel prezentată cumpărătorului ca având puțin peste 150.000 km, cu efect direct asupra prețului și asupra modului în care acesta estimează uzura mașinii.

RAR Auto-Pass îți arată istoricul înregistrat în România

România are acum și un sistem prin care cumpărătorul poate verifica mai ușor istoricul unei mașini. Legea a creat registrul electronic gestionat de Registrul Auto Român, unde sunt adunate informații despre kilometraj din ITP-uri, service-uri autorizate și alte operațiuni raportate către RAR.

La vânzarea unei mașini înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piață în România, vânzătorul trebuie să îi ofere cumpărătorului un certificat RAR Auto-Pass valabil. Documentul are o valabilitate de 60 de zile și poate ajuta la observarea unor scăderi suspecte ale kilometrajului înregistrat în timp.

Protecția nu este însă perfectă, mai ales în cazul mașinilor importate. carVertical atrage atenția că istoricul nu circulă întotdeauna complet între state, iar exact aceste goluri pot face ca unele modificări făcute înainte ca automobilul să ajungă în România să fie mai greu de demonstrat.

Ce faci dacă descoperi după cumpărare că mașina are kilometrii dați înapoi

Primul lucru important este să păstrezi dovezile: contractul de vânzare, anunțul în care era trecut kilometrajul, conversațiile cu vânzătorul, facturile, documentele de service, RAR Auto-Pass și orice raport de istoric care arată kilometrajul real.

Dacă există indicii că ai fost mințit intenționat pentru a plăti mai mult pe mașină, situația poate fi reclamată organelor de poliție sau parchetului, care vor stabili dacă sunt întrunite condițiile unei infracțiuni. Pentru recuperarea banilor sau desființarea tranzacției pot exista și căi civile, în funcție de situația concretă.