Condamnat definitiv, Prințul Paul se opune întoarcerii în țară: „România mă persecută de 30 de ani”

Prințul Paul al României a cerut din nou justiției franceze suspendarea extrădării în România, invocând probleme grave de sănătate și susținând că dosarul său are un caracter politic. Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe pe 4 noiembrie, potrivit AFP.

Prințul Paul al României încearcă din nou să oprească extrădarea în România

Prințul Paul al României a încercat miercuri, în fața Curții de Apel din Paris, să obțină suspendarea extrădării sale în România, unde trebuie să execute o pedeapsă cu închisoarea într-un dosar de trafic de influență. În vârstă de 78 de ani, el a invocat starea gravă de sănătate și a susținut că este victima unui dosar cu motivație politică.

„România mă hărțuiește de 30 de ani”, le-a spus Prințul Paul judecătorilor francezi, în cadrul ședinței în care instanța a analizat o ultimă cerere de suspendare din motive umanitare.

După mai multe proceduri judiciare, Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța, a validat extrădarea Prințului Paul către București. Ulterior, acesta a fost încarcerat, însă avocații săi au obținut în timpul verii punerea sa în libertate și au depus o nouă cerere de suspendare a extrădării, invocând afecțiuni neurologice și cardiace grave.

În fața instanței, avocatul Patrick Ramaël a cerut suspendarea extrădării, argumentând că starea de sănătate a clientului său este incompatibilă cu transferul în România. „Numai puterea poate opri puterea. Dacă dumneavoastră, puterea judecătorească independentă, nu o faceți, Paul al României va părăsi Franța pe o targă, dar vă promit că se va întoarce repede, într-un sicriu”, a declarat avocatul.

Apărarea susține că dosarul este „pur politic” și reclamă ceea ce consideră a fi „disfuncționalități grave” ale justiției franceze.

Avocații afirmă că informații privind deliberările Curții de Casație ar fi ajuns în presa și la autoritățile române înainte de a fi comunicate apărării.

Reprezentanta Ministerului Public a cerut instanței să respingă solicitarea de suspendare.

Potrivit acesteia, nu există motive pentru a reveni asupra deciziei de extrădare, deoarece toate documentele medicale au fost analizate, iar afecțiunile Prințului Paul pot continua să fie tratate în România.

Condamnat în România într-un dosar privind retrocedarea unor proprietăți

Prințul Paul, al cărui nume complet este Paul Philippe al României și care are cetățenie britanică, este descendent al regelui Carol al II-lea.

Autoritățile române îl acuză că, începând din 2006, a colaborat cu un grup infracțional pentru a recupera proprietăți revendicate ca moștenitor al familiei regale.

În 2020, el a fost condamnat definitiv în România la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate. În același dosar, alte 18 persoane au fost condamnate. Potrivit justiției române, prejudiciul adus statului este estimat la cel puțin 145 de milioane de euro, valoare contestată de apărare.

A fugit înainte de condamnarea definitivă

Paul de România a fost dat în urmărire în decembrie 2020, după ce a părăsit România cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței definitive de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În iunie 2022 a fost prins la Paris, unde a prezentat un pașaport emis de autoritățile britanice. Ulterior, în septembrie 2022, a fost eliberat și plasat sub control judiciar de Curtea de Apel Paris. În noiembrie 2023, instanța franceză a refuzat predarea sa către România, invocând compunerea nelegală a completului de judecată din țara noastră și existența unui „risc real de încălcare a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

În aprilie 2024, Paul de România a fost identificat în Malta, unde autoritățile române au formulat o nouă solicitare de extrădare, însă aceasta a fost respinsă de instanțele malteze.

Pe 30 ianuarie 2025 a fost emis un nou mandat european de arestare, iar în aprilie 2025 acesta a fost reținut la domiciliul său din Paris și ulterior încarcerat. Pe 16 aprilie 2025, Curtea de Apel Paris a decis eliberarea sa sub control judiciar. În iulie 2025, autoritățile franceze au respins încă o dată cererea de extrădare formulată de România.