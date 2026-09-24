Harvey Weinstein, fostul producător de renume de la Hollywood, a fost condamnat din nou, miercuri, la 15 ani de închisoare în New York pentru agresiune sexuală asupra fostei asistente de producție Miriam Haley, relatează News.ro.

Un nou verdict în cazul Weinstein

În iunie, procurorul statului New York din Manhattan a anunțat faptul că solicită 20 de ani de închisoare pentru faptele acestea, care se pedepsesc cu o pedeapsă maximă de 25 de ani de închisoare.

Fiind acuzat în 2018 la New York, a fost condamnat în 2020 la 23 de ani de închisoare fiindcă a obligat-o pe fosta asistentă de producţie Miriam Haley să întreţină relaţii sexuale orale în 2006, precum şi pentru acuzaţiile de viol din 2013 asupra actriţei Jessica Mann, scrie News.ro.

În anul 2024, o curte de apel a anulat verdictul din motive procedurale. Ulterior au urmat două noi procese. În iunie 2025, acesta a fost declarat din nou vinovat de agresiune sexuală împotriva lui Miriam Haley.

„Nu sunt un om violent, arătați puțină milă”, a pledat Weinstein în fața instanței, în timp ce se afla într-un scaun cu rotile, pe fondul problemelor sale de sănătate.

„Îmi cer scuze sincere tuturor celor cărora le-am făcut rău”, a adăugat acesta.

Miriam Haley a mărturisit în instanță că ispăşeşte „o pedeapsă pe viață”

Miriam Haley, victima agresiunii pentru care a fost condamnat Weinstein, a mărturisit în instanță că ispăşeşte „o pedeapsă pe viață”. Cu toate acestea, fostul producător continuă să nege acuzațiile, susținând că relațiile au fost consimțite.

În iunie 2025, producătorul filmelor „Pulp Fiction” şi „Shakespeare in Love” a fost din nou găsit vinovat pentru faptele legate de Miriam Haley, dar achitat pentru o presupusă agresiune sexuală similară asupra unui manechin polonez, Kaja Sokola, în acelaşi an.

Jurații nu au reușit să ajungă la un acord în ceea ce o privește pe Jessica Mann. Au rămas divizați referitor la faptele acestea în cadrul unui al treilea proces, în mai 2026. Parchetul, de comun acord cu Mann, a renunţat la urmărirea penală, mai scrie News.ro.

În California, într-un proces separat, o Curte de Apel a dispus în iunie reevaluarea pedepsei de 16 ani de închisoare pe care Harvey Weinstein o execută pentru violul manechinei şi actriţei Evgeniya Chernyshova, comis la Los Angeles în 2013. Curtea a confirmat însă vinovăţia sa în acest caz.