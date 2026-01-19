Petiția, propusă în contextul interesului manifestat de președintele american Donald Trump pentru anexarea Groenlandei la Statele Unite, le propune danezilor să-și transforme în realitate visul de a avea „mai mult soare, palmieri și role”.

„California ar putea fi a noastră și avem nevoie de ajutorul tău pentru a realiza acest lucru. Haideți să cumpărăm California de la Donald Trump”, îndeamnă inițiatorii.

Aceștia prezintă avantajele cumpărării Californiei, printre care 300 de zile însorite pe an, posibilitatea de a avea noi prieteni în domeniul tehnologiei, protejarea lumii libere și „avocado pentru totdeauna”.

Donald Trump, spun ei, nu este un fan al Californiei, întrucât se ceartă cu liderii săi democrați și îl consideră „cel mai ruinat stat din SUA”.

Posibilii negociatori pentru dobândirea Californiei ar putea fi directorii Lego sau actorii din Borgen, un serial de televiziune danez cu tematică politică.

„Este în interesul național să promovăm moștenirea extraordinară a națiunii noastre, astfel încât California să devină Noua Danemarcă. Los Angeles? Mai degrabă Løs Ångeles”, conchid inițiatorii petiției.

O petiție similară a fost lansată în februarie anul trecut, într-un răspuns ironic la interesul manifestat de Donald Trump față de Groenlanda.

Donald Trump duce de la începutul acestui an o campanie intensă pentru a obține Groenlanda, amenințând inclusiv cu impunerea de tarife vamale împotriva a opt țări europene și avertizând că „este în joc pacea mondială”.

Vicecancelarul și ministrul german al economiei, Lars Klingbeil, l-a acuzat pe Donald Trump că „șantajează” Europa și a anunțat contramăsuri împotriva SUA.

