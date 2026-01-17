Trump a anunțat că intenționează să impună majorări tarifare împotriva aliaților europeni până când Statelor Unite li se va permite să cumpere Groenlanda.

După „plată” vrea răsplată

Potrivit mesajului său, o taxă vamală suplimentară de 10% ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie, vizând Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda.

Trump a susținut că, timp de mulți ani, SUA ar fi „subvenționat” Danemarca și țările Uniunii Europene prin lipsa tarifelor vamale și a altor forme de compensare, iar acum ar fi momentul ca acestea „să dea ceva înapoi”, invocând inclusiv riscuri la adresa păcii mondiale.

„Am subvenţionat Danemarca şi toate ţările Uniunii Europene, precum şi altele, timp de foarte mulţi ani, prin faptul că nu le-am perceput tarife vamale sau alte forme de remuneraţie. Acum, după secole întregi, a venit momentul ca Danemarca să dea ceva înapoi — Pacea Mondială este în joc!”, a transmis Donald Trump.

Susține că Rusia și China doresc Groenlanda

În mesajul său, liderul de la Casa Albă a afirmat că atât China, cât și Rusia își doresc Groenlanda și că Danemarca nu ar avea capacitatea de a o proteja, susținând că doar Statele Unite pot garanta securitatea acestui teritoriu.

Trump a catalogat Groenlanda drept o zonă strategică esențială pentru securitatea globală și pentru siguranța Statelor Unite, acuzând mai multe state europene că au desfășurat activități în regiune „în scopuri necunoscute”, ceea ce ar crea un risc major pentru stabilitatea internațională.

Tarife mărite până la „achiziția totală” a Groenlandei

El a anunțat că, începând cu 1 februarie 2026, toate țările menționate vor fi supuse unui tarif vamal de 10% pentru toate bunurile exportate către SUA, tarif care va crește la 25% de la 1 iunie 2026.

Aceste taxe ar urma să rămână în vigoare până la încheierea unui acord privind „achiziția completă și totală a Groenlandei”.

Trump: SUA încearcă de 150 de ani să obțină Groenlada

Trump a mai afirmat că Statele Unite încearcă de peste 150 de ani să obțină Groenlanda, mai mulți președinți americani făcând demersuri în acest sens, însă Danemarca ar fi refuzat constant.

În opinia sa, în contextul noilor sisteme moderne de armament și al proiectelor de securitate precum „Domul de Aur”, importanța strategică a Groenlandei a crescut semnificativ, fiind esențială pentru funcționarea optimă a sistemelor defensive ale SUA.

În final, Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt dispuse să înceapă imediat negocieri cu Danemarca și cu celelalte state implicate, subliniind că măsurile anunțate sunt necesare pentru protejarea păcii și securității globale, în pofida sprijinului și protecției oferite de SUA aliaților săi de-a lungul deceniilor.