Iulie a stricat revenirea din iunie

După o lună iunie foarte bună, piața auto din România a revenit pe minus. Potrivit ACAROM, în iulie 2026 au fost înmatriculate 11.740 de autoturisme noi, în scădere cu 28,25% față de aceeași lună din 2025.

Pe primele șapte luni, piața mașinilor noi ajunge la 76.590 de unități, cu 5,7% mai puțin decât în perioada similară din 2025. Asta arată că saltul din iunie nu a fost suficient pentru a salva anul.

Diferența se vede cel mai bine dacă punem lângă mașinile noi piața second-hand. În iulie, românii au înmatriculat pentru prima dată în țară 28.711 autoturisme rulate, cu 11% mai multe decât în iulie 2025. Pe primele șapte luni, totalul ajunge la 173.647 de mașini second-hand.

Cu alte cuvinte, în primele șapte luni din 2026, aproape 7 din 10 autoturisme înmatriculate în România au fost rulate.

Piața nouă este electrificată, dar piața rulată rămâne pe motorină

Aici apare ruptura reală din piață. Mașinile noi și mașinile second-hand nu mai arată deloc la fel.

La autoturismele noi, hibridele domină clar. În primele șapte luni din 2026, au fost înmatriculate 43.757 de mașini hibride, în creștere cu 8,8%. Mașinile full electrice au ajuns la 6.347 de unități, în creștere cu 70,3%.

În același timp, numărul celor pe benzină simplă a scăzut cu 29,5%, până la 13.824 de unități, iar al celor pe diesel a coborât cu 37,9%, la doar 4.753 de unități. Asta înseamnă că, la mașinile noi, electricele au depășit dieselul.

Piața second-hand merge însă în direcția veche. O analiză PLUS-AUTO.RO, pe baza datelor DRPCIV, arăta la jumătatea anului că 61% dintre mașinile rulate înmatriculate în România erau diesel, în timp ce electricele aveau doar 1,8% din acest segment.

Deci România cumpără două piețe auto diferite în același timp: mașini noi tot mai hibride și electrice, dar mașini rulate încă dominate de motorină.

BYD a intrat în top 10. Dacia rămâne lider

Dacia rămâne cea mai vândută marcă de mașini noi din România, cu 14.972 de unități înmatriculate în primele șapte luni. Urmează Toyota, cu 8.011 unități, Skoda cu 6.276 și Volkswagen cu 5.871.

Surpriza este BYD. Marca chineză a ajuns pe locul 9 în România, cu 2.812 mașini noi înmatriculate, peste BMW, care are 2.678 de unități.

Nu înseamnă că BYD a devenit un brand de volum precum Dacia sau Toyota, dar intrarea în top 10 este un semn clar că mărcile chinezești nu mai sunt doar curiozități. Ele apar deja în clasamentul general, nu doar în nișe de electrice sau plug-in hybrid.

Românii persoane fizice ies mai repede din piața mașinilor noi

Una dintre explicațiile scăderii este că persoanele fizice cumpără tot mai puține mașini noi. Ziarul Financiar a calculat, pe baza datelor DRPCIV, că în primele cinci luni din 2026 companiile au cumpărat 68,1% dintre autoturismele noi, iar persoanele fizice doar 31,8%. Achizițiile populației au scăzut cu 16%, în timp ce companiile au coborât cu 7%.

Asta contează enorm. Firmele rămân în piață pentru că au bugete, flote, leasing și cicluri de înlocuire. Cumpărătorul obișnuit amână decizia mult mai repede când apar inflație, dobânzi, incertitudine fiscală sau întârzieri la Rabla.

De aceea, scăderea pieței nu înseamnă doar că „se vând mai puține mașini”. Înseamnă că mașina nouă devine tot mai mult un produs de companie, nu de familie.

Bucureștiul cumpără mai mult de jumătate din mașinile noi

Piața este și foarte concentrată. În primul semestru din 2026, Bucureștiul a adunat 35.062 dintre cele 64.850 de mașini noi înmatriculate în România, adică 54,1% din total. Ilfov, al doilea județ, a avut doar 2.942 de unități.

Fenomenul este și mai vizibil la electrice: 46,5% dintre mașinile electrice noi din țară s-au înmatriculat în București.

Asta arată că adopția mașinilor noi și electrificate este încă puternic legată de București, flote, companii, venituri mai mari și acces mai bun la infrastructură.

Ce arată, de fapt, piața auto din 2026

Piața auto din România nu este blocată, dar este împărțită. Cine cumpără nou merge tot mai mult spre hibrid, electric sau mărci noi intrate agresiv pe piață. Cine cumpără rulat rămâne, în mare parte, în zona dieselului și a mașinilor mai vechi.

Asta explică și de ce prețul real al unei mașini nu se oprește la cumpărare. Am analizat anterior cât valorează o mașină după 5 ani, iar datele actuale arată că românii încă încearcă să reducă pierderea inițială alegând second-hand, chiar dacă asta poate veni cu riscuri mai mari de uzură, reparații și istoric neclar.

Pentru restul anului, miza va fi simplă: dacă mașinile noi își revin după scăderea din iulie sau dacă România continuă să-și înnoiască parcul auto mai ales prin importuri second-hand.

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