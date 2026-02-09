Decizia, implementată deja, este valabilă pentru o perioadă de șase săptămâni, până la mijlocul lunii martie, și vine ca urmare a scăderii comenzilor din partea principalului client, Ikea, și a surplusului de producție stocat.

Angajații vor lucra de luni până joi, iar zilele de vineri nu vor fi plătite, ceea ce le va afecta veniturile lunare.

Problemele economice ale companiei din Maramureș au fost cauzate de o capacitate de producție care, uneori, a depășit volumul contractat. Această situație a redus semnificativ spațiul disponibil pentru stocare, conform sursei citate.

Aramis Invest, cel mai mare angajator din județul Maramureș, are 6.070 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 1,94 miliarde de lei în 2024, cu un profit net de 34,63 milioane de lei, dar și datorii de 505 milioane de lei.

În paralel, compania continuă să investească în dezvoltare. În noiembrie, Aramis a anunțat construirea unei noi clădiri în Baia Mare, o investiție estimată la 2,3 milioane de lei.

Aramis Invest, fondată în 1994 de antreprenorii Vladimir Mihai Iacob și Marius Șelescu, este unul dintre liderii europeni în producția de mobilă tapițată, cu peste 8 milioane de canapele, banchete și fotolii produse anual, alături de 30.000 de tone de blocuri de spumă poliuretanică flexibilă.

Compania, care a depășit pragul de 2 miliarde de lei cifră de afaceri în 2022, este prima firmă cu capital 100% românesc inclusă în top 50 exportatori din România, începând cu 2018.