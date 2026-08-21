În videoclipul publicat, Trump este surprins mergând pe o scenă, însoțit de versurile melodiei lui Grande „We Cant Be Friends”: „me and my truth, we sit in silence”. Textul suprapus pe imagini transmitea un mesaj controversat: „Bărbații nu pot avea copii și nu ar trebui să participe niciodată la competiții sportive feminine”.

Acest mesaj, considerat anti-trans, a fost criticat dur de artistă. „Să nu mai folosiți niciodată muzica mea. În plus, afirmațiile voastre sunt false”, a comentat Grande la postare. Deși videoclipul rămâne online, coloana sonoră a fost ulterior eliminată.

Aceasta nu este prima dată când Ariana Grande își exprimă nemulțumirea cu privire la utilizarea cântecelor sale de către echipele președintelui. În iunie 2025, cântăreața a denunțat un videoclip TikTok al Casei Albe, care folosea piesa ei „Bye” pentru a promova legea „Secure America Act”, semnată de Trump. „Vă rog, nu folosiți niciodată muzica mea în legătură cu aceste absurdități barbare, inumane și odioase”, a scris Grande la acel moment.

Ariana Grande se alătură astfel unei liste lungi de artiști care au protestat față de utilizarea neautorizată a cântecelor lor de către campaniile sau susținătorii lui Trump. Printre aceștia se numără Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, SZA și Rolling Stones. În 2024, Céline Dion a criticat public folosirea piesei „My Heart Will Go On” într-un spot de campanie, iar Beyoncé s-a opus utilizării melodiei „Freedom” în același an.

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