Un vehicul similar a fost anterior ținta dronelor ucrainene FPV, în martie 2024

Vehiculul a fost reperat de resursa specializată BTVT.INFO. În martie 2024, un vehicul similar a fost ținta dronelor FPV ucrainene. Nu există confirmări dacă este același vehicul sau unul diferit. Din cauza lipsei de vehicule blindate, rușii ar fi putut converti Ladoga într-un transportor blindat de trupe.

Echipajul vehiculului de luptă este format din 2 persoane, cu încă 4 în compartimentul pentru infanterie; însă, după modificarea posibilă, numărul de militari transportați ar fi putut crește.

Dezvoltarea vehiculului Ladoga

Ladoga a fost dezvoltat în 1982 de Omskransmash pentru operațiuni în zone contaminate radioactiv, chimic sau biologic. Vehiculul are la bază șasiul tancului T-80 și este echipat cu motorul turbină cu gaz GTD-1250 de 1.250 CP, dezvoltat de Biroul de Proiectare Experimentală Kirill Klimov.

Conform Militarnyi, „motorul dispune de un sistem unic de curățare a prafului prin jeturi de aer comprimat din paletele de ghidare ale turbinei, permițând o decontaminare rapidă după operarea într-o zonă contaminată”.

Echipamente speciale

Ladoga are o unitate de putere turbină cu gaz suplimentară de 18 kW în spate, deasupra raftului stâng, care alimentează toate sistemele când vehiculul este staționar.

Pentru susținerea vieții echipajului, există un sistem de alimentare cu aer folosind cilindri plasați în partea din spate a caroseriei. Interiorul caroseriei este acoperit cu elemente speciale de protecție neutronică.

Vehiculul este dotat cu periscoape, dispozitive de vedere pe timp de noapte și două camere video.

Capacitățile sale de operare în medii contaminate ridică întrebări despre potențialele planuri ale forțelor ruse.

De asemenea, o armă rară din Coreea de Nord a fost fotografiată în Rusia. Obuzierul Koksan trage un foc la 5 minute, la 60 km distanță.



