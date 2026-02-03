„USS Abraham Lincoln (CVN 72) traversa Marea Arabiei la aproximativ 500 de mile (804 kilometri – n.r.) de coasta de sud a Iranului când o dronă iraniană Shahed-139 a manevrat inutil spre navă”, a declarat căpitanul Tim Hawkins.

„Drona iraniană a continuat să zboare spre navă în pofida măsurilor de dezescaladare luate de forțele americane care operează în apele internaționale”, a subliniat CENTCOM.

Potrivit CENTCOM, drona a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-35C „pentru a proteja portavionul și personalul de la bord.”

Pe de altă parte, căpitanul Tim Hawkins a acuzat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) că „a hărțuit câteva ore mai târziu o navă comercială cu pavilion american și echipaj american care tranzita legal Strâmtoarea Ormuz”.

„Două ambarcațiuni ale IRGC și o dronă iraniană Mohajer s-au apropiat cu viteză mare de nava M/V Stena Imperative și au amenințat că vor aborda și confisca petrolierul”, a declarat purtătorul de cuvânt al CENTCOM.

„Distrugătorul cu rachete ghidate USS McFaul (DDG 74) opera în zonă și a intervenit imediat la fața locului pentru a escorta nava M/V Stena Imperative cu sprijin aerian defensiv din partea Forțelor Aeriene Americane. Situația s-a dezescaladat, iar petrolierul sub pavilion american navighează în siguranță”, a precizat CENTCOM.

Portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său aeronaval se află de mai bine de o săptămână în apropiere de Iran, în timp ce președintele american Donald Trump cere regimului islamic de la Teheran să negocieze asupra programului său nuclear, în caz contrar riscând un atac mai puternic decât cel din vara anului trecut.

De cealaltă parte, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a amenințat cu un „război regional” în cazul unui atac al Statelor Unite asupra programelor sale nucleare și de rachete balistice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE