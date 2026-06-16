„Dacă armata infanticidă a regimului sionist (Israelul în versiunea propagandei iraniene – n.r.) nu își încetează agresiunea în sudul Libanului, ar trebui să se aștepte la un răspuns sever din partea puternicelor forțe armate ale Republicii Islamice Iran”, a avertizat Comandamentul Forțelor Armate de la Teheran.

Iranul acuză Israelul că a încălcat de 84 de ori armistițiul în mai puțin de două zile

Conform armatei iraniene, Israelul a încălcat de 84 de ori armistițiul în Liban de la anunțarea acordului între Iran și SUA.

Cel puţin patru persoane au fost ucise în atacurile aeriene efectuate marți de armata israeliană în sudul Libanului.

Două vehicule au fost atacate cu drone în localitatea Mayfadoun, iar alt vehicul a fost atacat cu drone în localitatea vecină Choukine, în regiunea Nabatieh, potrivit agenţiei oficiale libaneze de presă ANI.

Armata israeliană a răspuns împotriva unor atacuri efectuate de Hezbollah

Armata israeliană a anunțat marţi că a interceptat obuze trase de către mişcarea islamistă libaneză proiraniană Hezbollah către sudul ocupat al Libanului şi că a ripostat prin atacuri aeriene.

„Mai devreme, azi, marţi, Forţele Aeriene Israeliene au interceptat mai multe obuze trase de către organizaţia teroristă Hezbollah către zona în care militari israelieni operează în sudul Libanului”, se arată într-un comunicat preluat de AFP.

„La puţin timp după aceea, Forţele Aeriene Israeliene au lovit şi distrus lansatorul cu care au fost trase o parte a obuzelor”, a precizat armata israeliană.

Hezbollah spune că Iranul va negocia eliberarea sudului Libanului de armata israeliană

Hezbollah a transmis marţi că Iranul, aliatul său, i-a dat asigurări că va cere retragerea trupelor israeliene din Liban în cadrul următoarei faze a negocierilor dintre Teheran și Washington.

„Nu va exista un acord nuclear între Iran şi Statele Unite atât timp cât israelienii nu se vor retrage din Liban”, susține Hezbollah.

Negociatorul-șef al Iranului cere retragerea armatei israeliene din Liban

Negociatorul-şef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf a cerut la rândul lui ca Israelul să se retragă din „zonele ocupate” în Liban. „Locuitorii din sudul Libanului trebuie să se poată întoarce în casele lor”, a subliniat Ghalibaf, șeful Parlamentului iranian, într-un mesaj publicat pe Telegram după o conversație telefonică purtată cu omologul său libanez Nabih Berri.

Mohammad Bagher Ghalibaf urmează să participe la ceremonia de semnare fizică a memorandumului de înțelegere dintre Iran și SUA, programată pentru vineri la hotelul Bürgenstock din Elveția. Partea americană va fi reprezentată de vicepreşedintele J. D. Vance.

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