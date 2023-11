În ciuda unei încetări a focului de patru zile, începută vineri dimineață, nordul Fâșiei Gaza este în continuare o zonă de război, au avertizat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

On Friday morning, “Israeli” aircrafts dropped leaflets in various areas of Gaza Strip warning Palestinians from returning to the North of the Strip. pic.twitter.com/CsvkRp6yCT

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, purtătorul de cuvânt de limba arabă al IDF, Avichay Adraee, le-a transmis locuitorilor din Gaza că războiul nu s-a încheiat.

„Războiul nu s-a terminat încă. Încetarea ostilităților în scopuri umanitare este temporară. (…) Nordul Fâșiei Gaza este o zonă de război periculoasă și este interzisă deplasarea spre nord. Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să rămâneți în zona umanitară din sud”, a afirmat Adraee.

„Este posibilă deplasarea din nordul Fâșiei către sudul acesteia doar prin intermediul drumului Salah Eddine. Deplasarea locuitorilor din sudul Fâșiei către nord nu va fi permisă în niciun fel”, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

⭕️Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:



”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I