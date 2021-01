Arnold Schwarzenegger i-a transmis lui Donald Trump mesajul făcut celebru de personajul său din filmul Terminator: Hasta la vista, Donald!

„Mă face trist. Aceasta nu este America noastră, aceasta nu este America mea. Este ca un final mare la patru ani de nebunie! Oamenii spun clar: „Hasta la vista, Donald!” Gata, acolo este ușa ”, a declarat Schwarzenegger pentru ziarul german Bild am Sonntag, citat deBloomberg.

Actorul a mai pus despre Donald Trump că este ”terminat”, tot o trimitere la celebrul film din 1984, în care Arnold a jucat rolul unui robot-asasin venit din viitor.

În clipul postat pe contul său de Twitter, actorul de origine austriacă face un bilanț amar al invaziei susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului.

El nu a eziat să scoată chiar sabia personajului Conan Barbarul, pe care l-a interpretat, pentru a face o paralelă cu democrația din America: Cu cât folosești mai mult o sabie, cu atât o întărești. Națiunea noastră a fost întărită de crize. Cu cât o lovești mai puternic, cu atât ea se va întări”, a precizat Arnold, conform Europa FM.

