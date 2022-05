Artiom are nevoie de 60.000 de euro ca să nu ajungă în scaunul cu rotile. Băiatul de patru ani suferă de amiotrofie spinală musculară

Părinții unui băiețel trăiesc, de mai bine de doi ani și jumătate, cu teama în suflet că fiul lor, Artiom Filipciuc, din Orhei, Republica Moldova, ar putea ajunge în căruciorul cu rotile. Copilul, care are numai patru ani, suferă de amiotrofie spinală musculară – o maladie care i-a afectat grav picioarele pe care abia le mai poate folosi. Pentru micuț există totuși speranța că, într-o zi, va putea merge din nou fără ajutorul cuiva: un sirop recomandat de medicii din România. Medicament care, însă, este extrem de scump pentru posibilitățile financiare ale părinților lui. Pentru a putea continua tratamentul salvator, Artiom are nevoie de 60.000 de euro.

Primii pași, la zece luni

Artiom le-a oferit părinților bucuria primilor săi pași pe când avea doar zece luni. Clipe de neuitat, îmbrăcate în fericirea firească a familiei care, de la o lună la alta, avea să-și vadă micuțul crescând și alergând. Prin casă sau afară, alături de alți copilași. Nimic nu anunța, însă, iadul care avea să-și deschidă larg porțile pentru Artiom – aflat acum în programul de susținere al Fundației Ringier România. Ca din senin, pe băiat au început să-l lase puterile. Piciorușele nu-l mai puteau susține nici la mers, nici să treacă de mici obstacole, cum ar fi o treaptă.

Artiom a fost diagnosticat după un an de la debutul bolii

Acela a fost momentul în care pentru Artiom, care avea un an și jumătate, totul s-a schimbat. Jocurile copilăriei au dispărut ca la un semn și au fost înlocuite, nedrept și neînțeles, de vizite în cabinetele geneticienilor, ale specialiștilor care l-au supus controalelor minuțioase. Abia la capătul unui an de investigații, medicii din Chișinău care l-au avut sub observație s-au pronunțat: Artiom suferă de amiotrofie spinală de tip 3. Un diagnostic cumplit, pe care părinții speriați au refuzat să-l accepte.

Simțeau că cerul se prăvălește peste ei și pământul le fuge de sub picioare. Probele biologice pe care le-au trimis în Germania – prin intermediul unei clinici private din Republica Moldova -, cu speranța că totul e o eroare medicală, au confirmat, din nefericire, că maladia mușcase din trupul fiului lor!

„Nu făcea doi pași și cădea. Încerca să se ridice și nu putea…”

„Până la un an și jumătate, Artiom a fost un copilaș sănătos. Apoi, dintr-odată, au început să-l lase puterile. Nu făcea doi pași și cădea. Încerca să se ridice și nu putea… El, care alerga toată ziua, care mergea de la zece luni… A fost un șoc uriaș! Nu am crezut nici o clipă că băiețelul nostru poate să fie atât de bolnav… Ne-am gândit că poate e atins un nerv, că e ceva care poate fi operat. Dar să sufere de o asemenea maladie, atât de gravă, nu!”, ne-a povestit Iulia, mama lui Artiom.

Fără bani, micuțul a stat un an fără tratament

Chiar și după ce au aflat ce boală cumplită s-a cuibărit în trupul copilașului lor, părinții lui Artiom nu au reușit să-și ducă fiul la doctor pentru a primi tratamentul medicamentos salvator. Și asta pentru că nu au avut resursele financiare necesare. Micul erou a reușit însă să țină piept asaltului cumplitei boli doar cu ajutorul sutelor, poate miilor de ședințe de kineto și fizioterapie. Fie acasă, unde micuțul are câteva echipamente medicale, fie în cabinetele specialiștilor, unde merge aproape zilnic.

De aproape două luni, Artiom, care luptă cu disperare să nu ajungă în căruciorul cu rotile, primește un sirop ce îi este administrat zilnic acasă în baza recomandării specialiștilor de la Centrul de Recuperare pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, din București. Un tratament vital pentru micuț, dar care costă 14.000 de euro lunar. Bani de care Artiom are nevoie tot acest an, fără pauză, pentru a putea învinge boala. Pentru a putea spera că, într-o zi, va putea merge iar. Așa cum o făcea prima oară când avea zece luni.

Artiom, în timpul ședințelor de gimnastică medicală

Fără tratament, Artiom riscă să ajungă în scaunul cu rotile

Îi rog pe toți aceia care pot să o facă să ne ajute băiețelul să simtă iar bucuria de a merge. Artiom are nevoie de susținere financiară pe tot parcursul acestui an. Este vorba de 60.000 de euro, bani necesari achitării costurilor acelui sirop pe care îl cumpărăm lunar din România. Pe facebook ni s-au alăturat deja oameni de bine care în grupul de suport „Eroii lui Artiom – SMA” ne-au ajutat să strângem 43.000 de euro. Mama copilului:

„De la anul (n.r. – din 2023), vom obține cetățenia română pentru care am depus actele încă din 2021 și tratamentul va fi gratis. Dar până atunci, fără ajutorul oamenilor cu suflet, al fundațiilor, nu vom putea plăti siropul. Iar fără acel medicament, starea de sănătate a copilașului nostru, care a stat deja un an fără tratament pentru că nu am avut bani, s-ar deprecia. Riscăm să ajungă în scaunul cu rotile pentru că doar gimnastica medicală nu poate ține piept bolii”, este apelul mamei lui Artiom.

Cei care doresc să îl ajute pe Artiom o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ARTIOM».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

