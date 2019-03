Incidentul ar fi avut loc în urmă cu două zile, după cum susține Andreea, mama copilașului. Tânăra a povestit că băiețelul ei a fost internat în spitalul din Videle, iar asistentele i-au montat o branulă pe care au strâns-o cu bandaj.

Mama mărturisește că fiul ei a suferit răni grave la mână pentru că bandajul s-a udat și nu a fost schimbat.

„Mi-au nenorocit copilul, din cauza ca nu au ele chef daca isi scoate copilul branula sa îi puna alta!!! Cand m am dus la ele sa le spun, ca mi a zis copilul ca il doare, au spus ca nu ii face nimic un bandaj. Apoi m-am dus in camera la reanimare, si i am desfacut-o fața de cum era strans. Si l am intrebat daca il mai doare si a zis ca nu ( 1 an si 5 luni) .

Apoi, ieri m am uitat sub bandaj, si am vazut ca ii curge ceva am fost la ele, i-a desfacut-o si tot ele erau mirate…. „ca de ce sa facut asa”. Le am zis sa ii dea cu ceva ca miroase a putrezit si au zis ca sa ma duc sa il spal cu apa si sapun, l am spalat… si degeaba. Ne-a dat drumul acasa , i am spus sa imi de a o crema, orice sa nu se infecteze , si mi a spus ca nu are nevoie de nimic, ca ii trece”, a scris tânăra mămică pe Facebook.