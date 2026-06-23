Cât de mare este asteroidul 1997 NC1

NASA/JPL estimează că asteroidul are în jur de 900 de metri, dar dimensiunea exactă nu este cunoscută cu certitudine. În funcție de cât de bine reflectă lumina, corpul ceresc ar putea fi mai mic sau mai mare decât această estimare. The Virtual Telescope Project, care urmărește apropierea asteroidului, indică o dimensiune posibilă între aproximativ 710 metri și 1,6 kilometri.

Asteroidul uriaș 1997 NC1, de peste 1 km, considerat potențial periculos, se apropie de Pământ: nu s-a mai întâmplat de 400 de ani
Randare artistică a asteroidului 1997 NC1, comparat cu Muntele Everest. Forma, culoarea și textura sunt imaginate. Foto: Space Reference / Judy Mou și Ian Webster

Asta îl face un asteroid mare, nu o simplă piatră cosmică. Tocmai de aceea apropierea lui este interesantă pentru astronomi, chiar dacă nu reprezintă un pericol pentru planeta noastră.

De ce este 1997 NC1 „potențial periculos”

Asteroidul 1997 NC1 este încadrat ca „potențial periculos”. Formularea poate suna alarmant, dar nu înseamnă că asteroidul va lovi Pământul. În astronomie, această etichetă se folosește pentru obiecte suficient de mari și ale căror orbite le aduc relativ aproape de planeta noastră. Este o clasificare tehnică, folosită pentru monitorizare, nu un anunț de pericol imediat.

Cu alte cuvinte, asteroidul este urmărit atent tocmai pentru că este mare și trece destul de aproape după standardele spațiului. Dar datele actuale nu indică un impact.

Cea mai apropiată trecere dinainte de anul 1600

NASA/JPL arată că apropierea din 27 iunie 2026 va fi cea mai mică pentru acest asteroid de dinainte de anul 1600, până unde a fost calculată în prezent mișcarea sa. Următoarea trecere asemănătoare a asteroidului 1997 NC1 pe lângă Pământ este estimată abia pentru anul 2133.

Asteroidul uriaș 1997 NC1, de peste 1 km, considerat potențial periculos, se apropie de Pământ: nu s-a mai întâmplat de 400 de ani
Asteroidul 1997 NC1 va trece pe lângă Pământ pe 27 iunie 2026, la o distanță rar întâlnită pentru acest corp ceresc. Foto: The Virtual Telescope Project / Asteroid Day

Asta face ca momentul din 2026 să fie unul rar. Nu pentru că ar exista un pericol, ci pentru că astronomii au ocazia să studieze de la o distanță relativ mică un asteroid mare, aflat în apropierea Pământului.

NASA va studia 1997 NC1 cu radarul

NASA/JPL a programat observații radar pentru acest asteroid în zilele de 24, 25 și 27 iunie 2026. Observațiile vor fi făcute cu instalații de la Goldstone, în California, pentru ca astronomii să afle mai multe despre dimensiunea, forma, rotația și suprafața asteroidului. Până acum, unele date despre el sunt încă neclare, inclusiv dimensiunea exactă și tipul de material din care este format. NASA/JPL notează că asteroidul nu a mai fost observat anterior cu radarul, iar această apropiere oferă o șansă bună pentru măsurători mai precise.

În perioada apropierii, asteroidul ar trebui să devină suficient de luminos pentru a putea fi urmărit cu telescoape mici, potrivit NASA/JPL. Asta nu înseamnă că va fi vizibil clar cu ochiul liber, ca o stea foarte strălucitoare. Pentru publicul larg, cea mai simplă variantă va fi urmărirea transmisiunilor online pregătite de observatoare astronomice, inclusiv de The Virtual Telescope Project.

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