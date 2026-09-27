Un asteroid de aproximativ 20 de metri trece duminică, 27 septembrie 2026, prin apropierea Pământului. Obiectul spațial, denumit 2026 RN15, este descris de NASA ca având dimensiunea unei case și va ajunge la aproximativ 3,2 milioane de kilometri de planeta noastră.

Asteroidul are aproximativ 20 de metri

Potrivit sistemului Asteroid Watch al NASA Jet Propulsion Laboratory, 2026 RN15 are o dimensiune estimată de aproape 20 de metri și este unul dintre obiectele apropiate de Pământ urmărite permanent de specialiștii NASA. Centrul pentru Studierea Obiectelor Apropiate de Pământ, CNEOS, monitorizează orbitele asteroizilor și cometelor și calculează apropierea acestora de planeta noastră.

2026 RN15 nu se află pe o traiectorie de coliziune cu planeta noastră. La apropierea maximă va trece la aproximativ 8,3 distanțe lunare de Pământ. Obiectul este și mult mai mic decât asteroizii pe care NASA îi încadrează în categoria celor potențial periculoși.

Va trece la aproximativ 3,2 milioane de kilometri de Pământ

În momentul apropierii maxime, 2026 RN15 se va afla la aproximativ 3,2 milioane de kilometri, potrivit datelor publicate de NASA/JPL. Pentru comparație, distanța medie dintre Pământ și Lună este de aproximativ 385.000 de kilometri. Astfel, asteroidul va trece la o distanță de peste opt ori mai mare decât cea dintre Pământ și Lună.

Orbita asteroidului 2026 RN15 în Sistemul Solar, potrivit datelor NASA/JPL. Obiectul spațial trece pe lângă Pământ pe 27 septembrie 2026. Foto: NASA/JPL-Caltech

Datele bazate pe informațiile NASA/JPL indică pentru 2026 RN15 o viteză relativă de aproximativ 6,5 kilometri pe secundă în timpul apropierii.

Poate fi văzut asteroidul 2026 RN15 din România?

Nu cu ochiul liber. Asteroidul este foarte mic și foarte slab luminos. Datele astronomice indică o magnitudine aparentă în jurul valorii 20 în perioada apropierii de Pământ. Pentru comparație, ochiul uman poate vedea, în condiții excelente și departe de luminile orașelor, obiecte până în jurul magnitudinii 6. O magnitudine apropiată de 20 înseamnă că 2026 RN15 este de mii de ori prea slab pentru a putea fi observat direct de pe balcon sau din curte. Nici un binoclu obișnuit nu este suficient.

Pentru a-l fotografia sau urmări sunt necesare telescoape astronomice puternice, de preferat împreună cu camere sensibile și un sistem capabil să urmărească poziția exactă a asteroidului pe cer.