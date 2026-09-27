Maestrul Gheorghe Zamfir, colaborare inedită cu Costi Ioniță. Cum sună „Mi Reina”, melodia lansată împreună de cei doi

Naiul legendarului Gheorghe Zamfir se întâlnește cu sound-ul modern al lui Costi Ioniță în melodia „Mi Reina”, care a fost lansată alături de un videoclip plin de culoare.

Întâlnirea muzicală neașteptată a atras imediat atenția publicului, deoarece două generații și universuri muzicale diferite s-au unit pentru a crea o piesă în care naiul devine protagonist. Piesa „Mi Reina” care combină sensibilitatea inconfundabilă a naiului cu energia unei producții contemporane.

Lansată sub egida Cat Music, „Mi Reina” propune un mix inedit între tradiție și sound-ul actual, sonoritatea inconfundabilă a naiului fiind pusă într-un context modern creat de Costi Ioniță.

Piesa este cântată în limba spaniolă, o alegere menită să ducă sunetul creat de Gheorghe Zamfir către un public cât mai larg și să se audă din România până în toate colțurile lumii. Limba universală a muzicii se întâlnește astfel cu unul dintre cele mai recognoscibile instrumente românești, într-o producție gândită să treacă dincolo de granițele țării.

Este genul de colaborare care surprinde tocmai prin contrast: un instrument cu o istorie impresionantă și un sunet recunoscut în întreaga lume se întâlnește cu producția unui hitmaker al muzicii contemporane.

„Mi Reina” pornește de la o idee simplă: muzica autentică nu are vârstă și poate traversa generații și frontiere fără să-și piardă emoția. Muzica și textul piesei „Mi Reina” sunt semnate de Costi Ioniță.