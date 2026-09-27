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Amendă de 30.000 de lei și activitate suspendată la Palatul Brukenthal din Avrig după ce zeci de oameni au acuzat simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare, la o nuntă

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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O ambulanță parcată, noaptea
Echipaje de intervenție la locul unui incident. Sursa foto: ISU Sibiu
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În cadrul unei nunți desfășurate la Palatul Brukenthal din Avrig, județul Sibiu, 30 de invitați au acuzat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Autoritățile au intervenit de urgență, iar inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au dispus suspendarea activității localului și aplicarea unei amenzi de 30.000 de lei, relatează News.ro.

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Planul Roșu de Intervenție, activat

Incidentul a avut loc sâmbătă, 26 septembrie 2026, în timpul unui eveniment privat la care au participat aproximativ 80 de persoane. Conform unui comunicat al ANSVSA, 30 de invitați au fost asistați medical, dintre care 20, inclusiv un adolescent de 16 ani, au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Nouă persoane au refuzat transportul la unitățile medicale.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție după ce 11 persoane au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. La fața locului au intervenit trei echipaje SMURD, șase ambulanțe SAJ și o autospecială de transport victime multiple. În jurul orei 22.00, Planul Roșu a fost dezactivat.

Potrivit sursei citate, sancţiunea a fost aplicată pentru deficienţe privind condiţiile de igienă, comercializarea şi utilizarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, precum şi pentru neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor de producţie şi depozitare.

„Siguranţa alimentelor şi protejarea sănătăţii consumatorilor reprezintă o prioritate pentru ANSVSA. Inspectorii DSVSA Sibiu acţionează cu maximă operativitate pentru identificarea cauzelor acestui incident, iar măsurile legale vor fi dispuse imediat ce verificările vor fi finalizate", declară preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Probele prelevate, în curs de analiză

Au fost prelevate probe din produsele alimentare servite la eveniment, urmând să se stabilească dacă există o legătură directă între acestea și simptomele acuzate de persoanele afectate.

ANSVSA precizează că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecţie alimentară colectivă, iar stabilirea cauzei şi a eventualei legături dintre produsele alimentare consumate şi simptomatologia persoanelor afectate se va realiza după finalizarea investigaţiilor epidemiologice şi a analizelor de laborator.

De asemenea, ANSVSA monitorizează permanent evoluţia situaţiei şi va comunica public rezultatele relevante ale investigaţiilor, pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

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Tags: Stiri Sibiu nunta
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