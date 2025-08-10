Atacu cu explozibil în Republica Moldova

Un incident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Stăuceni. O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului Alexandru Vornicu. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma deflagrației.

Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) consideră acest act o tentativă de intimidare. Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat pe Facebook: „PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. Este un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă”.

Reacția primarului din Republica Moldova

Primarul a explicat, în postarea pe care a făcut-o pe Facebook, că cineva necunoscut a oprit mașina în fața casei sale, iar apoi i-a aruncat muniția în curte. Alexandru Vornicu spune că ceea ce s-a întâmplat este inexplicabil și foarte grav și a precizat că a anunțat deja autoritățile.

„Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat. Urmează poliția să documenteze cazul”, a spus el, pe Facebook.

Nicușor Dan, în vizită în Republica Moldova

Nicușor Dan se află în vizită în Republica Moldova. De această dată, nu este vorba despre o vizită oficială, ci de o călătorie neoficială și neanunțată.

Nicușor Dan a participat împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervația Naturală Orheiul Vechi. Cei doi șefi de stat au fost întâmpinați cu entuziasm de participanți, mulți așteptând la rând pentru a face fotografii cu ei. Au fost surprinși și în ipostaze informale, stând pe iarbă la eveniment.

Aceasta a fost a doua vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova după preluarea mandatului de președinte al României. Prima vizită oficială a avut loc în iunie 2025, când a participat la întrevederi oficiale și alte evenimente publice la Chișinău. Călătoria nu a fost însoțită de un program oficial comunicat public.

