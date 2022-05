Trei mesaje au precedat grozăvia din Uvalde.

În primul mesaj, postat cu 30 de minute înainte de a merge la școala unde a ucis 21 de persoane, Salvador Ramos a scris pe Facebook că își va împușca bunica.

În cea de-a doua postare, tânărul de 18 ani a scris: „Mi-am împușcat bunica”.

În cel de-al treilea mesaj, postat cu aproximativ 15 minute înainte de masacrul de la şcoală, Ramos a scris: „Voi deschide focul într-o şcoală primară”.

Guvernatorul Abbott a mai spus că bunica atacatorului a sunat la poliție înainte ca acesta să o împuște.

Texas Gov Abbott says the Uvalde shooter posted 3 times on Facebook ~30 minutes before going to the school. The first was, „I’m going to shoot my grandmother.” Second was, „I shot my grandmother.” The third–roughly 15 min before–was, „I’m going to shoot an elementary school.”