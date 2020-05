”După decizia Curții Constituționale, România poate intra în stare de alertă, cu condiția să nu se încalce articolul 53 din Constituție, care spune că drepturile și libertățile fundamentale pot fi restrânse, limitate numai prin lege, numai pentru o anumită perioadă de timp, numai dacă restrângerea este necesară într-o societate democratică și numai cu mai multe condiții care sunt prevăzute”, a spus Zegrean.

El a precizat că și Comisia de la Veneția a atenționat că statul de drept nu trebuie lăsat deoparte sau neglijat, ci trebuie să funcționeze și când este pericolul provocat de coronavirus.

Augustin Zegrean a explicat că, după decizia Curții Constituționale, miercuri sau joi, Comitetul național pentru situații de criză va putea cere instituirea stării de alertă, care trebuie să fie aprobată de primul-ministru și ”lucrurile pot merge mai departe așa cum se va decide acolo”.

Vor trebui să fie atenți la ce scriu în actul acesta de instituire a stării de alertă, să nu limiteze drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, pentru că acest lucru se poate face doar prin lege, iar legea este în dezbatere parlamentară. Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale:

Legea privind starea de alertă nu poate intra în vigoare până marți

Întrebat de când ar putea să se aplice prevederile din proiectul de lege al Guvernului trimis Parlamentului pentru aprobare, Augustin Zegrean a explicat de ce legea privind starea de alertă nu poate să intre în vigoare decât cel mai devreme săptămâna viitoare.

”Sunt niște limite care nu pot fi depășite. Chiar dacă se adoptă miercuri, astăzi și mâine nu poate să fie trimisă la președinte pentru promulgare, pentru că trebuie să stea două zile la dispoziția celor care pot să facă sesizare de neconstituționalitate. Președintele are și el termen 20 de zile să o promulge, dar se va grăbi sigur. Chiar dacă vineri se publică în Monitorul Oficial, intră în vigoare numai de marți, nu de luni, că după trei zile de la publicare intră în vigoare legea”, a spus fostul președinte al CCR.

Zegrean a adăugat că aceia care vor decide miercuri actul de instituire a stării de alertă trebuie să fie atenți la toate acestea.

În perioada următoare, după decizia CCR, numai prin lege se pot restrânge drepturi și libertăți.

Și la lege trebuie avut grijă, pentru că, spune Constituția, restrângerea trebuie să fie proporțională cu starea care a determinat-o, să fie justificată și aplicată nediscriminatoriu. Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR:

El a adăugat că ar putea urma și discuții privind afectarea dreptului la folosirea proprietății.

”Cel care are un magazin sau o fabrică și nu poate deschide pentru că i s-a impus în documentul acesta ar putea să protesteze legat de limitarea dreptului de proprietate, pentru că cine are un magazin, îl are ca să îl folosească, nu să îl țină închis”, a mai spus Zegrean.

