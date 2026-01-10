AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție”

Sâmbătă, Grupul senatorial Pace Întâi România a anunţat că a pregătit o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu. Inițiativa are şi susţinerea senatorilor AUR.

„În legătură cu moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, grupul senatorial AUR anunţă că aşteaptă ca acest demers să fie iniţiat prin semnare de către senatorii PSD. Altfel, considerăm că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare”, a transmis AUR, sâmbătă, relatează News.ro.

Conform AUR, „până la proba contrarie un lucru este cert: decizia politică a majorităţii care conduce România, prin Nicuşor Dan şi guvernul Bolojan, a fost de a vota fără obiecţii dăunătorul acord cu ţările Mercosur, o trădare gravă a intereselor agricultorilor români”.

„Considerăm că PSD nu mai poate să se pretindă partid de opoziţie când este părtaş la toate actele de trădare naţională din actualul guvern şi aşteptăm să votăm o eventuală moţiune simplă împotriva ministrului de Externe sau de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care va fi iniţiată doar în condiţiile precizate anterior”, potrivit AUR.

Partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis vineri, 9 ianuarie, că este revoltat de „decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur”.

