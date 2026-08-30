Tot mai mulți polonezi nu reciclează doar sticlele și dozele cumpărate, ci colectează și ambalajele aruncate, pentru a câștiga bani în plus. În Polonia, ar putea exista chiar și un milion de astfel de persoane.

Ministerul Finanțelor a declarat pentru publicația poloneză de business că, deși „nu există o limită pentru sticle reciclate”, sunt câteva lucruri la care oamenii trebuie să fie atenți.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

90% dintre polonezi strâng sticle pentru a le recicla

La aproape un an de la lansarea sistemului de garanție-returnare, polonezii s-au obișnuit să returneze ambalajele. O fac 89% dintre cei chestionați, potrivit unui studiu realizat de SW Research la solicitarea fritz-kola (o companie germană de băuturi răcoritoare), în cadrul inițiativei „Return For Good”.

Mai mult, cel puțin 1,03 milioane de polonezi colectează sticle, doze și ambalaje și le consideră o sursă suplimentară de venit, potrivit autorilor studiului.

63% dintre cei chestionați returnează doar ambalajele provenite din propria gospodărie. 20% spun însă că li se întâmplă să returneze și ambalaje găsite în spații publice, deși nu le caută intenționat, iar 6,23% colectează în mod deliberat sticle și doze din spațiile publice, arată studiul.

Nu există o „limită de sticle”, dar când trebuie să înregistrezi afacerea

Ce spune Fiscul despre toate acestea? Există un prag al veniturilor obținute din colectarea sticlelor uzate?

„Nu există o limită legală pentru colectarea ambalajelor de la care să fie obligatorie înregistrarea unei activități economice. Fiecare astfel de caz este analizat individual”, transmite biroul de presă al Ministerului Finanțelor.

Ministerul amintește însă imediat de Legea antreprenorilor. Aceste prevederi pot fi folosite pentru a stabili dacă, într-un anumit caz, colectarea sticlelor și dozelor trebuie considerată activitate economică. Potrivit ministerului, cele mai importante sunt articolele 3-6 din această lege.

Un punct esențial este următorul: „Nu constituie activitate economică activitatea desfășurată de o persoană fizică ale cărei venituri din această activitate nu depășesc, în niciun trimestru, 225% din valoarea salariului minim […] și care nu a desfășurat activități economice în ultimele 60 de luni”. Salariul minim este în prezent de circa 1.100 de euro.

Este dificil să depășești acest prag dacă, din când în când, iei o sticlă după o întâlnire cu prietenii sau chiar dacă mai ridici câte una de pe stradă.

Însă discuțiile purtate de publicația poloneză arată că obținerea unor sume importante din colectarea sticlelor nu mai este ceva neobișnuit în Polonia.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

O persoană care colectează ocazional sticle pentru a le recicla a povestit că este posibil să câștigi 230 de euro pe zi din această activitate, mai ales dacă strângi ambalaje în locuri unde au loc evenimente de amploare, precum concerte sau competiții sportive. În astfel de cazuri, înființarea unei activități economice poate deveni necesară.

În vară, Ministerul Finanțelor din Polonia atrăgea atenția și că există situații în care banii recuperați din reciclarea sticlelor pot fi considerați venit impozabil.

În Austria, 4% din tinerii de 16 ani strâng sticle pentru reciclat

Ministerul Finanțelor a fost întrebat dacă autoritățile fiscale au început deja controale în rândul persoanelor care colectează sticle.

„În sistemele în care sunt înregistrate controalele fiscale și vamal-fiscale nu există indicatori care să permită identificarea controalelor în cadrul cărora a fost verificată corectitudinea declarării veniturilor provenite din colectarea comercială a ambalajelor cu garanție”, răspunde Ministerul Finanțelor.

Experții nu au însă nicio îndoială că numărul persoanelor care colectează sticle și câștigă bani din această activitate va crește.

„Rezultatele studiului (din Polonia) arată că stimulentul financiar reprezintă o motivație importantă pentru returnarea ambalajelor, dar efectul acestuia se vede și în afara gospodăriei”, spune Mirco Wolf Wiegert, CEO și fondator al fritz-kola.

În Germania, sistemul de garanție-returnare a intrat în vigoare încă din 2003, iar în prezent, potrivit unui sondaj din 2026, peste 1,1 milioane de persoane strâng ambalaje cu garanție.

În Austria, aproximativ 4% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani colectează în mod regulat sticle și doze pentru a-și suplimenta veniturile.

Cât costă, în Polonia, o sticlă dusă la reciclat

În Polonia, sistemul de garanție-returnare funcționează din 1 octombrie 2025, iar valoarea garanției este, potrivit guvernului:

sticlă PET de plastic de până la 3 litri – 0,6 lei

doză metalică, până la 1 litru – 0,6 lei

sticlă reutilizabilă de până la 1 litru – 1,21 lei.