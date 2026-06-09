Ce sunt autorizațiile speciale de transport

Măsura, anunțată de secretarul de stat Horațiu Cosma, vine ca o reacție la „explozia” unui fenomen prin care transportatorii foloseau aceste avize pentru a circula cu peste 50 de tone, distrugând șoselele. Ordinul de ministru va aduce mai multă transparență în domeniul autorizațiilor speciale de transport, cunoscute ca AST-uri.

Acestea sunt documente oficiale obligatorii eliberate de administratorul drumului care permite circulația vehiculelor ce depășesc limitele legale de greutate și dimensiuni.

„Scoatem la lumină autorizațiile speciale de transport (AST)! (…) Aceste autorizații sunt necesare pentru transporturi care depășesc masele și dimensiunile maxime admise de lege și care, prin natura lor, nu pot fi împărțite în mai multe transporturi. Vorbim despre elemente precum grinzi de beton sau metal, generatoare agabaritice, componente industriale de mari dimensiuni sau pale pentru turbine eoliene. România are nevoie de asemenea transporturi speciale, iar acestea trebuie să se desfășoare în condiții clare și transparente”, a precizat Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Schema camioanelor supraîncărcate

AST-urile sunt create legal pentru situații excepționale: transportul unor obiecte masive care nu pot fi demontate sau împărțite în mai multe curse, cum ar fi grinzi de beton pentru autostrăzi, pale de eoliene sau generatoare industriale.

În ultimii ani, însă, sub paravanul acestor documente a luat amploare un fenomen extrem de dăunător pentru infrastructură. Transportatorii obțineau AST-uri aparent legale, dar le foloseau pentru mărfuri divizibile: cereale, pietriș, nisip sau balast.

„În ultimii ani însă, a luat amploare un fenomen care ridică semne serioase de întrebare: emiterea de AST-uri pentru transporturi divizibile. Cu alte cuvinte, pentru mărfuri precum cereale, balast, pietriș sau alte materiale care pot fi transportate fără probleme prin împărțirea încărcăturii în mai multe curse. Rezultatul? În timp ce un transport obișnuit respectă limita legală de 40 de tone, pe același drum poate circula un camion încărcat cu 50 de tone, în baza unui AST obținut aparent legal. Costul suportat de infrastructură este însă mult mai mare decât taxa încasată pentru emiterea acelei autorizații, iar nota de plată ajunge în final la toți contribuabilii”, mai spune secretarul de stat.

CNAIR va avea obligația de a publica pe site-ul oficial date detaliate despre fiecare AST în parte.

„De astăzi, această activitate nu mai rămâne în umbră. Prin ordinul semnat, CNAIR va avea obligația să publice date detaliate privind toate AST-urile emise: tipul mărfii transportate (divizibilă sau indivizibilă), depășirea de tonaj, restricțiile de pe traseu, valoarea și valabilitatea autorizației. Vom putea vedea cu toții dacă vorbim despre situații izolate sau despre un fenomen care a scăpat de sub control”, potrivit sursei citate.

Vin cântarele dinamice: Amenzile vor fi trimise direct acasă

Pe lângă transparentizarea datelor, autoritățile pregătesc instalarea de cântare dinamice pe autostrăzi și drumuri naționale, astfel încât amenzile pentru depășirea tonajului să fie trimise direct la domiciliul proprietarilor.

„În paralel, pregătim modificări legislative care să ofere pârghii suplimentare instituțiilor de control. Instalăm cântare dinamice pe drumurile naționale și autostrăzi, iar sancțiunile pentru depășirea limitelor de greutate vor ajunge direct acasă celor care aleg să încalce legea”, a mai precizat Horațiu Cosma.

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